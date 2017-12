La Seccional Rio Grande de la UOM llego adelante el paro, la marcha y la concentracion de trabajadores metalurgicos en la Plaza de Las Americas, pero para sorpresa de mucho no logró que los operarios se sumaran a la protesta, no alcanzando la contundencia esperada por el gremio.

aunque ratificó que no habra congelamiento salarial porque no firmaron el acuerdo el Ministerio de Trabajo de Nacion ya se expidió, homologando el mismo con la firma de la UOM Nacional y la Seccional Ushuaia

Después hizo uso de la palabra el secretario General del sindicato, Oscar Martínez; quien ratificó que no habrá congelamiento salarial y llamó a la unidad para resistir las medidas del Gobierno. “Necesitamos fortalecer la lucha, por eso humildemente le decimos a estos compañeros que no se han sumado que es importante y es la hora de la lucha. Se acabaron los discursos huecos, necesitamos la presencia activa en las calles, reclamando nuestro derecho, solo así vamos a poder enfrentar esta política de represión y ajuste”; dijo el secretario general de la UOM, quien hasta hoy ocupa una banca como Diputado Nacional.

El acuerdo salarial ya fue homologado:

La resolución declara en su primer artículo homologado el acuerdo de la UOMRA, con las empresas Newsa, Nóblex, Electronic System, Ambassador fueguina y Coradir; todas de Ushuaia y en el segundo artículo homologa el acuerdo de la UOMRA con AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas), cámara en la que están nucleadas las fábricas de Río Grande.

“Es la hora de la lucha” y “necesitamos la presencia activa en las calles”, fueron expresiones del Secretario General Oscar Martínez para alentar a los metalúrgicos que no se sumaron a la concentración,En el inicio del acto se leyó el proyecto de Ley ingresado en la Legislatura para que se declare la emergencia laboral, prohibiendo los despidos en el ámbito público y privado. Luego de leer el proyecto de Ley se desafió “a esos legisladores que se llenaban el pico hablando de nuestra estabilidad laboral”, a votar la norma presentada por la UOM riograndense.Sobre la resolución que fue acordada en las fábricas de Río Grande y avalada por el Congreso de Delegados, Martínez sostuvo que “hemos tirado abajo cualquier congelamiento y los trabajadores metalúrgico vamos a pelear por nuestro salario” y agregó que “creyeron que con presiones y extorsiones, podían llevarnos por delante, no cuenta con el valor y actitud de estas mujeres y hombres dispuesto para pelear por cada uno de nuestros derechos”.Con la firma de Horacio Bernardino Pitrau, secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; se conoció la decisión de esa cartera laboral de declarar homologado el acuerdo salarial que la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina firmó con las cámaras empresarias.“En los mentados acuerdos los agentes negociadores convienen no incrementar las remuneraciones por el plazo de 24 meses, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75”, indica los fundamentos de la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.