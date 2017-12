El acuerdo que firmaron los representantes de AFARTE y la UOM Seccional Río Grande podría caer, si mañana no se homologa. La posibilidad existe a partir de la liberación de los artículos electrónicos importados y otros “incumplimientos” del acuerdo, según entienden los trabajadores metalúrgicos. La UOM analiza por estas horas la posibilidad de no firmar la homologación .

Las partes habían acordado que no se incrementarían los salarios durante dos años y, por el mismo periodo, se mantendría el plantel de trabajadores efectivos y el personal de planta discontinua que existe en la actualidad.

La importación de diversos artículos electrónicos dejó de estar sujeta al sistema de "licencias no automáticas", y pasó a operar bajo "licencias automáticas" por una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, esa medida y otros “incumplimientos” que entienden desde el gremio metalúrgico ocurrieron, podrían ser el motivo para que la UOM Seccional Río Grande no firme la homologación del acuerdo y que el mismo caiga.Pero los trabajadores de la UOM entenderían que la patronal y el Gobierno vienen incumpliendo lo convenido, por lo cual informarán a las autoridades del Ministerio de Trabajo los motivos por los cuales no firmarán la homologación prevista.