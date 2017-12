La directora de la Caja de previsión Elisa Dietrich adelantó que la Legislatura se apresta para aprobar un paquete de leyes que prevé un ajuste sin precedentes en la provincia, dijo que no solamente se prevé la modificación de la ley de emergencia previsional, para que aporten el 15% de sus haberes los que ganan más que la gobernadora, sino quitar herramientas de financiamiento a la caja, que cubrirán el déficit de los municipios que adhirieron al pacto fiscal.

accederían al 82% móvil sólo los que aportaron 25 años a la caja de previsión

La medida vendría atada a los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, que serán financiadas por el gobierno nacional

la renuncia de la provincia a cobrar miles de millones de pesos que adeuda la nación

Más endeudados que nunca: Dietrich manifestó que con la aprobación del endeudamiento de 900 millones, para refinanciar anticipos ya tomados, “nosotros estamos gastando a cuenta, estamos gastando como dos meses adelantados de lo que correspondería que ingrese de coparticipación. A eso hay que sumarle el endeudamiento en dólares, más el endeudamiento con ANSES, más otro anticipo de fondos y el compromiso que hay con las regalías petroleras, más la renuncia a los 3.200 millones de acreencias”.

El paquete por venir: Yendo a lo que le depara a todos los fueguinos el cierre del 2017, Dietrich adelantó algunas de las reformas que vendrán y se aprobarían antes del 31 de diciembre. Entre ellas se cuenta la modificación de la ley 1068 -de emergencia previsional- “para eliminar a partir del 31 de diciembre el aporte solidario, pero crean un aporte nuevo y proponen que sea del 15% para todos los empleados públicos que cobren más de la gobernadora, de los tres poderes del estado; también hay un aporte extraordinario para los que se jubilaron con menos de diez años de aporte a la caja”, dijo.

“Hoy estamos a merced de 15 votos en la Legislatura”, lamentó Dietrich, y agregó más cambios al paquete:

También habría cambios en la ley 1076 por el acuerdo con los intendentes, y. Se suma la prorrata en estudio, que contempla analizar la historia laboral de cada trabajador, para que la caja provincial pague respecto de la cantidad de años aportados, y el resto quede a cargo de ANSES.Por Radio Universidad 93.5 se la consultó en primer término sobre declaraciones anteriores vinculadas con, por la retención indebida del 15% de coparticipación, juicio desistido por el pacto fiscal.“Lo más grave es lo del Fiscal de Estado, porque es quien tuvo que iniciar la demanda, y me contesta por nota que no tiene una cuantificación de las acreencias ni tiene idea a cuánto se renunció, ni cuánto sería la compensación, porque también se lo preguntamos. La respuesta por escrito fue que le preguntemos al Ministro de Economía”, aseguró la funcionaria.Esta negativa a informar podría tener derivaciones judiciales, dado que “lamentablemente le tuvimos que recordar al Ministro que, como funcionario público, está obligado a dar cumplimiento a la ley de acceso a la información pública, por lo cual le guste o no le guste, tiene diez días para contestar, para pedir prórroga o decirme que no va a contestar”.Precisó que “en este presupuesto el gobierno estimó en 3.200 millones de pesos las acreencias de la provincia con la Nación por este período. Por lo tanto, la señora gobernadora ha renunciado en nombre de todos los habitantes de la provincia a esta cifra de 3.200 millones. No reclamamos a la Nación lo que nos deben, pero la Legislatura le aprueba un préstamo de 900 millones para poder pagar los sueldos y aguinaldos. O sea, le pedimos prestado a quien nos debe”, remarcó.Si bien la legisladora Urquiza dijo que analizan realizar una presentación por la aprobación de este endeudamiento, Dietrich señaló que todavía no se conoce “que esa presentación judicial se haya realizado. Tampoco he visto que el Tribunal de Cuentas se haya expedido respecto de esto, cuando tiene competencia para hacerlo”.“Más allá del tiempo que llevara la demanda judicial para comenzar a recibir este dinero, era una cuenta a cobrar de parte de la provincia hacia la nación, pero se renuncia y además se modifica el sistema tributario de la provincia, que reduce ingresos”, observó de los términos del pacto fiscal.“El préstamo que se tomó en dólares todavía no tiene una afectación y no vemos qué obras se están llevando a cabo con ese dinero, más allá de los discursos grandilocuentes, porque no hay un plan de obra pública que solucione la vida de los fueguinos, pero mientras tanto se están pagando los intereses y las cuotas. Con la deuda de 208 millones que está previsto pagar en la ley de emergencia del IPAUSS, ni siquiera iniciaron el trámite para la emisión de bonos y saldar esa deuda. Con la cantidad de deuda que ha contraído la provincia tendría que hacer una ingeniería muy particular para justificar un nuevo endeudamiento por 208 millones de dólares”, indicó.Agregó que se modificarán algunas herramientas de financiamiento para la caja, como el 70% de la devolución de la detracción del 15% de coparticipación por parte de ANSES. “Se había acordado con ANSES la devolución de tres puntos por año, y los tres puntos de 2018 es una cifra que supera los 700 millones de pesos, de los cuales el 70% debería ingresar a la caja. Este dinero no ingresó y por este motivo estamos analizando realizar una presentación judicial, porque se ha incumplido esta norma. Con la modificación, en lugar de ser el 70% sería el 100%, pero no queda claro de qué año, ni si se van a incorporar los dos años atrasados que no se pagó más lo que correspondería para 2018. Pero ese 100% va a ser destinado para que los Ejecutivos que firmaron el acuerdo financien sus deudas con la caja. Otra vez volvemos a lo mismo: en lugar de ser un recurso que permita fortalecer la caja, hacen un cambio de figuritas para financiar los déficits previsionales de los deudores”, aseveró.Dietrich cargó contra la “pérdida del estado de derecho” en la provincia, y avizoró que podría haber una reacción judicial si se avanza con el descuento del 15% a todos los que ganan más que la gobernadora, porque comprende a los jueces y varios empleados jerárquicos. “Hay un silencio absoluto de parte del Poder Judicial y la provincia ha perdido el estado de derecho en muchos aspectos. Nosotros hicimos planteos de inconstitucionalidad por el aporte solidario, el congelamiento de la movilidad, las modificaciones jubilatorias, y pasaron dos años sin que haya ningún dictamen. Pero si sale la quita de haberes del 15% a los funcionarios de los tres poderes que ganen más que la gobernadora, incluido el judicial, cuando le toquen el bolsillo a los jueces seguramente vamos a tener una sentencia rápida. No solamente están los jueces sino sus empleados y ya tres ex jueces denunciaron la determinación del cálculo del haber”, recordó.“Tenemos que estar muy atentos para que no nos vuelvan a sacar un paquete de leyes como sacaron el 8 y 9 de enero. Este año va a ser antes del 31, porque el límite temporal que exige la nación vence el 31 de diciembre. El 15 de diciembre era la última sesión ordinaria, pero se levantó esa fecha y va a depender de cuándo terminen de acordar el paquete de leyes, que además prevé la modificación de la ley de ministerios y la fusión de organismos, que también va a generar mucha gente puesta en disponibilidad, porque van a ser organismos, secretarías y subsecretarías que se van a fusionar. Esto viene atado a los retiros voluntarios que pretende imponer nación y las pre-jubilaciones, que son jubilaciones anticipadas que perjudican los recursos de la caja. Tanto el retiro voluntario como las jubilaciones anticipadas van a venir en el marco de los fondos que disponga el gobierno nacional”, concluyó.