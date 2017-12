Apretando legisladores:

La Mandataria sostuvo que “estamos solicitando una asistencia financiera del Gobierno nacional, consistente en un adelanto de coparticipación por 900 millones de pesos” y aclaró que “si tenemos esa aprobación podré pagar los sueldos y aguinaldo”. En ese sentido fue tajante al señalar que si eso no seda “tendremos que pagar desdoblado”.Además señaló que una vez que se cuente con el visto bueno legislativo también se espera una nueva sesión para que se traten otros temas, como por ejemplo “el de infraestructura regional, otras leyes que consideramos que se debatan con el presupuesto”, consideró que “serán los legisladores quienes me dirán si con el tiempo que quedan es suficiente” para tratar también “el pacto fiscal que hemos enviado a la legislatura”.Bertone evitó dar una fecha de pago del aguinaldo porque “primero tengo que contar con la aprobación legislativa, porque es complejo desde el punto de vista de calzar los recursos con el Gobierno Nacional, donde pagamos intereses del 19%, y como es el cierre del ejercicio. Es como un traje que tiene que quedarnos a medida. Así que espero obtener la aprobación legislativa y quiero promulgar en el mismo día la ley para poder hacer el trámite ante la Nación (por los recursos) para poder rápidamente cumplir en tiempo y forma con el pago de los salarios y el aguinaldo”.El anuncio de la gobernadora sobre el pago de sueldos en cuotas, justamente el dia que sesiona la Legislatura y donde debe aprobarse "si o si" un nuevo endeudamiento esta vez de 900 millones, sonó mas a una chicana política para presionar a los parlamentario que a una incapacidad del Ejecutivo de pagar los sueldos de este mes en un solo pago, puesto que los fondos para hacer frente al mismo ya están disponible y no es de extrañar que luego de la sesión se anuncie el pago del mismo en un solo pago.