Después de la firma del acuerdo fiscal entre Gobierno Provincial y Municipios, se alerto que podría venirse otro impuestazo en Ushuaia por un cambio en revaluó de las propiedades. Desde el Ejecutivo Municipal, el secretario de Economía y Finanzas de Ushuaia, Lucas Gallo, dio detalles del acuerdo fiscal al que arribaron el municipio y el gobierno provincial, entre los puntos que seguramente traerá mas polémica entre los vecinos, esta el revalúo inmobiliario, que quedará a cargo de un organismo nacional y tomaría el valor de mercado de las propiedades, si esto ocurre el impuesto inmobiliario seria impagable para los contribuyentes.

Revalúo preocupante: Si bien no hubo definiciones sobre la facultad de cobro del impuesto inmobiliario, que sigue en el ámbito judicial, el pacto fiscal prevé un revalúo que podría hacerlo impagable, de no mediar alguna suerte de gradualismo. “Se acordó que los municipios de Ushuaia y Tolhuin vamos a adherir a un organismo federal de Catastro, que va a centralizar la valuación fiscal de todos los inmuebles, obviamente de las provincias que adhieran”, dijo Gallo.

“El revalúo determina el valor de mercado de la propiedad, que es lo que plantean a nivel nacional. Una vez que terminen las valuaciones fiscales, las alícuotas serán del 0,5 al 2 por ciento como máximo. Nosotros tenemos una alícuota superior al 2 por ciento y deberemos ir adecuando esta estructura, pero también el valor del mercado. Lo que hay que hacer es trabajar para que el impacto sea el menor posible sobre el contribuyente”, planteó.

Aunque el funcionario confió en que se logre acordar un gradualismo en los valores de cobro del impuesto inmobiliario, dado que el acuerdo de consenso fiscal firmado por el intendente Vuoto y la gobernadora Bertone prevé un revalúo a cargo de un organismo nacional, en base al valor de mercado de las propiedades. Si bien en Ushuaia el porcentaje de la alícuota debería bajar, la base imponible (valor de mercado) será mucho mayor y hará al impuesto “impagable” para los contribuyentes.En líneas generales, explicó que “el proyecto de consenso fiscal presentado en la Legislatura por el gobierno lo que hace es receptar los lineamientos de la ley de responsabilidad fiscal, con las modificaciones que se están analizando en el Congreso”, de donde se desprende el acuerdo con las municipalidades.Este organismo no existe en la actualidad y se creará a estos fines. “Además de concentrar, va a unificar el cálculo de las valuaciones fiscales. Cada jurisdicción tiene su metodología y acá desde 1996 no se hace un revalúo. Esto actualiza el valor fiscal en base a un índice de precios mayoristas”, señaló.Adelantó que “no podemos ir directamente al valor de mercado, porque las valuaciones fiscales hoy son casi simbólicas, con sumas irrisorias. Si le ponemos el valor de mercado a una propiedad, el impuesto sería impagable, aunque bajemos la alícuota. Habrá que buscar un equilibrio entre la reducción de la alícuota y el aumento de la valuación, para que se haga en forma gradual”, propició, aunque por el momento no hay definiciones sobre la metodología de aplicación.