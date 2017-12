Un remisero devolvió más de 11 mil pesos a una pasajera que se los había olvidado en el vehículo, Ariel es el chófer auxiliar de la agencia de remises Patagonia de Rio Grande y encontró que una pasajera había olvidado 11.380 pesos entre otras pertenencias y no dudó en devolverlo. La buscó por redes sociales hasta que la encontró. “Los importante es que quedó contenta porque tenía que pagar unas cuentas”, dijo.

“Atención la señora que subió en mi auto remis en Espora y San Martín y se haya olvidado una bolsita con dinero en efectivo, una boleta de rentas, una tarjeta de serviclub YPF y una llave”, así comenzó a buscar Ariel a la mujer que había olvidado una importante suma de dinero en su auto.Ayer lo hacía como todos los días cuando subió una pasajera en San Martín y Espora, la cual olvidó varias pertenencias, entre ellas más de 11 mil pesos en efectivo.Se trata del conductor del interno 21 de la agencia Patagonia, quien no posee un trabajo ni remuneración estable, y en este fin de año protagonizó una particular historia que prácticamente se viralizó en redes sociales al intentar dar con la pasajera que olvidó esta importante suma de dinero en su auto.“Esa plata era para pagar una deuda, y yo no quise recibir nada de plata, solo quería ver la alegría de esa mujer, nada más”, dijo feliz por la repercusión que tuvo la historia.