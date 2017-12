El vicegobernador Juan Carlos Arcando aseguró que hay una decisión del bloque del FPV para aprobar la prórroga de la ley de emergencia previsional, que vence los primeros días de enero, y continuar con los descuentos del aporte solidario a activos y pasivos, como un “mal menor” ante la opción de descontar los fondos de las municipalidades, entre otros Entes.

“Más allá de que algunos puedan decir que el aporte solidario es una disminución del haber, para mí no es así -defendió-. El aporte solidario ha hecho que nuestros jubilados puedan cobrar en tiempo y forma, a nivel nacional se han hecho reformas al régimen previsional, al cálculo del haber, y nuestro régimen no está en esos parámetros, sino que está mucho mejor. Nosotros seguiremos explicando tanto al bloque radical como al bloque del MPF por qué es necesario continuar con el aporte solidario. Nuestro bloque lo tiene más que claro, y hasta el momento no hay ninguna fisura con respecto a las normas que se han sancionado, que hemos votado por unanimidad. Esto hay que resolverlo antes del 15 de diciembre”, planteó el funcionario, acelerando las definiciones para realizar los ajustes necesarios al presupuesto provincial, teniendo en cuenta que no fue incorporado por la caja de previsión.

Los plazos son exiguos, al igual que para la prórroga de la emergencia previsional. “Estamos trabajando con el presupuesto provincial, haciendo las modificaciones pertinentes en función de lo que se ha firmado. El plazo de sesiones ordinarias de la Legislatura finaliza el 15 de diciembre y, si hay algo que deba tener acuerdo parlamentario, debe ser antes de esa fecha, por eso se puso el martes como fecha para avanzar. Obviamente la Legislatura no se va a oponer si esto es firmado por todos”, concluyó.

Por FM La Isla, remarcó que “hoy nosotros podemos pagar las jubilaciones en tiempo y forma gracias al aporte solidario que hacen los propios beneficiarios. Si no existiera eso, nuestros jubilados tendrían nuevamente la incertidumbre de no saber cuándo cobran. En caso de que no se logre la continuidad del aporte solidario, lo evaluaremos y veremos el mecanismo a seguir. Uno piensa en distintas alternativas, pero no me quiero adelantar hasta ver si el resto de los legisladores pueden acompañar la prórroga y no perjudicar”.Arcando recordó que el presidente de la caja Rubén Bahntje “dio un pantallazo en comisión de todo lo que se ha venido haciendo, con las proyecciones que se tienen y también lo que podría perjudicar a los municipios en caso de no continuar con el aporte solidario”, previendo un monto de 535 millones de descuentos en los próximos tres años.“Por lo menos los dos intendentes que estuvieron presentes se pusieron a disposición para trabajar en el acuerdo e intentar consensuar todos los puntos en los que se pueda avanzar. En el caso de los secretarios Runín y Bahamonde, obviamente lo tendrán que consultar con el intendente Melella. La vocación de la gobernadora a través de este diálogo es poder llegar a un acuerdo que nos permita a todos estar en la misma sintonía, y no que el esfuerzo lo siga haciendo solamente la provincia”, reiteró.