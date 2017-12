El actual Concejal y vicepresidente del PJ fueguino, Juan Carlos Pino acompañado del ex vicegobernador, Carlos Manfredotti, inauguró el denominado Centro Cultural, Social y Político "Nueva Argentina", donde también funcionara la sede del SEMUP (Sindicato de Empleados Municipales y Provinciales), en San Martín 1052 de la ciudad de Ushuaia. Lo hizo acompañado de militantes, actuales funcionarios, simpatizantes y extrapartidarios en las instalaciones del nuevo espacio en la ciudad.

El secretario de gobierno de la Municipalidad de Ushuaia y referente histórico del PJ fueguino, Omar Becerra, tomó la palabra durante la inauguración de la nueva casa peronista. "Cuando uno participa en este tipo de actos lo más importante es la calidez con la que nos abrazamos, cuando nos reencontramos los compañeros peronistas. También nos abrazamos con aquellos que simpatizan y no militan en nuestro movimiento pero debo reconocer que la calidez humana que tiene nuestro movimiento nacional justicialista entre sus hombres y sus mujeres es único", expuso.

"Una oportunidad más para seguir creciendo a puertas abiertas":

Hizo llegar los saludos de la gobernadora y presidenta del PJ fueguino, Rosana Bertone y enfatizó que "esta casa peronista es una oportunidad más para seguir creciendo a puertas abiertas de nuestra comunidad".

En la gacetilla de prensa sobre el acto se indica que "Este local partidario va a estar abierto para todos los sectores no solamente del peronismo sino también para el resto de los partidos políticos. Los que creemos en la política, creemos seriamente que las voluntades de todos los partidos políticos aportan para llegar a soluciones tanto para la ciudad como para la provincia", expresó Pino en la apertura que realizó acompañado por el exgobernador Carlos Manfredotti, el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez, el senador Julio Catalán Magni, el legislador Federico Bilota, el secretario de Obras y Servicios Públicos Martín Gessaga, el subsecretario de Servicios Públicos Eduardo Barrientos y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, entre otros referentes.El vicepresidente del Partido Justicialista destacó el fuerte significado que tiene para todos los justicialistas la histórica unidad básica Nueva Argentina, que nació en el año 1993.Pino se refirió al contexto que se vive a nivel municipal y provincial y también valoró la gestión del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Consideró que tiene que haber un acuerdo fiscal provincial ya que si hay una reducción presupuestaria a nivel nacional los municipios también la sufren. "Cuando uno trata un presupuesto son números pero dentro de eso números hay mucha gente y tener que bajar un presupuesto de 382 millones de pesos duele mucho porque son menos recursos y quizás sirvan para hacer servicios pero también es cierto que cuando no llega el Estado municipal, llega el Estado provincial. Lo que importa es llegar a la solución ya sea desde la Provincia o desde el Municipio", evaluó.El referente del PJ hizo hincapié en la importancia del Centro Cultural, Social y Político como un espacio para difundir la cultura local, por el que ya han pasado 500 personas a visitar las obras de diferentes artistas, y también para abordar temas sociales y de la faz política. "Tenemos la firme convicción en la militancia y en la búsqueda de soluciones a los problemas que haya en nuestra ciudad y en nuestra provincia", dijo y agradeció enormemente a los militantes que lo acompañan y que salen a la calle bajo la lluvia, bajo la nieve, a militar casa por casa, a entregar una boleta, a entregar un folleto y a informar al vecino."Quiero que aprovechen este lugar, quiero que se acerquen, que participen", exhortó y se dirigió a todos aquellos que quieran capacitar o hacer algún tipo de evento en este espacio que estará al servicio de la comunidad, del Partido Justicialista, del Gobierno y de la Municipalidad.Pino anunció que próximamente en la esquina del predio se instalará una plaza pública. "Se abre un local con esperanzas para realizar sueños y cumplir con objetivos""Creo que cada vez que se abre un local para llevar adelante distintas actividades como en este caso, se abre un local con esperanza, que esa esperanza es trabajar y alcanzar los sueños de aquellos que aún no los tienen realizados o sueños que no son concretados", agregó."Ojalá la mezquindad que a veces no nos deja ver la realidad nos permita, de una vez por todas, alcanzar la unidad que siempre nos reclaman los compañeros y compañeras justicialistas en los distintos encuentros. Esto también va a depender de la humildad, de la grandeza y de la experiencia. Depende de cada uno de nosotros que este objetivo a alcanzar sea realidad", subrayó.El secretario de Obras Públicas provincial, Luis Vázquez, también transmitió unas palabras a los presentes que colmaron el Centro Cultural."Uno de los principios del peronismo es que nadie se realiza en soledad, necesitamos de una comunidad que se realiza y este espacio tiene que tributar a eso y sabemos que vos permanentemente con tu manera de ser de militar y de trabajar junto al pueblo de Tierra del Fuego lo estás haciendo", expresó valorando el rol de Pino.