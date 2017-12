Okupas de los barrios altos, junto con funcionarios municipales y concejales de Ushuaia analizaron la propuesta de regularización de los asentamientos con posiciones a favor y en contra del proyecto oficial, los concejales buscan “tratar el proyecto cuanto antes, porque sin trama urbana no se puede avanzar con las obras de servicios”, indicaron. En presencia de la secretaria de Hábitat municipal y los ediles, los vecinos de unos 20 barrios informales expusieron su postura sobre el valor de la tierra, la dimensión de los terrenos y los aspectos ambientales.

Quienes no se encuentren en condiciones de ser adjudicatarios deberán abonar un canon mensual equivalente al triple del valor del metro cuadrado establecido en la norma mencionada, que se calcula en base al 4,4 por ciento del total general de los haberes correspondiente al grado 5 Servicio Mantenimiento y Producción del escalafón municipal vigente en junio de 2016.

Del encuentro participó además la secretaria de Hábitat municipal, Teresa Fernández

Coronel le solicitó a los concejales que se prioricen los estudios técnicos sobre el tema y, por su parte, la titular de Hábitat informó que, si bien el proyecto de ordenanza no contempla al sector, “cuando se llegue a un consenso” se presentará la trama correspondiente a ese caso. Los vecinos de ‘La Cima’ tampoco están incluidos en la propuesta pero observaron que, de aprobarse, la normativa los alcanzará en el futuro, “y por eso solicitamos que se retrotraiga el valor de la tierra a 2015”, dijeron.

El proyecto remitido por el Intendente establece que los ocupantes a regularizar deberán cumplir con los requisitos de adjudicación de predios para vivienda unifamiliar fijados por la ordenanza Nº 5055.De acuerdo a la propuesta, aquellos casos que no cumplan los requisitos de adjudicación de predios, cuando la superficie sea superior a 600 metros cuadrados abonarán un monto adicional del 10 por ciento del valor del metro cuadrado por cada metro adicional. En caso de reunir los requisitos en forma posterior, lo abonado en concepto de canon se tomará como parte del pago del precio final del lote.Los ediles acordaron que “se tendrán en cuenta todos los planteos para tratar el proyecto cuanto antes”, y aseguraron que acompañarán la regularización de los barrios que están de acuerdo con la propuesta oficial.El planteo de los okupas: El vecino de ‘Los leñadores’, Laureano Coronel, planteó la preocupación “por los aspectos ambientales importantes que se han pasado por alto”, porque “nuestro barrio, por el tipo de suelo y altitud, es uno de los más vulnerables y no se pueden hacer ahí obras importantes porque se pondría en riesgo a las personas”, dijo.Por el barrio ‘Peniel’, Ricardo Perotta expresó que “los vecinos jamás fuimos consultados acerca de lo que establece este proyecto”, y adelantó que “no estamos de acuerdo con varios puntos –de la propuesta- por ejemplo, en lo que respecta a las dimensiones de los terrenos”, y “necesitamos que contemplen el precio de la tierra porque si nos fuimos a vivir al monte es porque no podemos pagar un alquiler”, expresó. Por su parte los vecinos del barrio ‘Mirador de Ushuaia’ manifestaron acuerdo con la propuesta girada por el Ejecutivo.Referentes de ‘Siete cascadas’ les solicitaron a los concejales que se mantengan las condiciones actuales para ese sector, regido por una ordenanza particular junto a ‘Itatí’ y ‘Quinta 52’. Sobre el pedido, Fernández aclaró que “el precio se va a mantener” y que los tres sectores fueron contemplados en el nuevo proyecto porque “no todos los vecinos de la zona acordaron -en la etapa anterior-, por lo que debieron ser tenidos en cuenta ahora”, dijo.