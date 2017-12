La Gobernadora envió un paquete de leyes que modifican nuevamente el sistema previsional que se sancionó en enero de 2016, elimina el fondo solidario pero crea Fondo de Sustentabilidad del Sistema Previsional. Además establece la edad jubilatoria en 60 años, tanto para hombres como para mujeres; y se exigen 30 años de aportes previsionales. Otro de los proyectos establece un régimen de retiro voluntario mediante el cual los agentes que se acojan, percibirán el 60% del haber durante 36 meses.

Cambian otra vez el sistema jubilatorio:

Emergencia y fondo de sustentabilidad:

El proyecto también señala que los aportes personales serán del catorce por ciento (14%) para las jubilaciones ordinarias y del dieciséis por ciento (16%) para las jubilaciones previstas por los artículos 35, 35bis, 35ter y 38; las contribuciones patronales serán del dieciséis por ciento (16%).

El fondo se integrará con los siguientes recursos:

Régimen de retiro anticipado: Otro de los proyectos que también generará debate es el que crea un régimen de retiro anticipado para el personal de los tres poderes del Estado, reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado Provincial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado.

El Poder Ejecutivo provincial remitió al parlamento envió a la Legislatura, para que sean tratados el próximo viernes, varios proyectos de ley que tendrán incidencia en el régimen laboral estatal, como es el caso del régimen de “retiro anticipado” en los tres poderes del Estado; o la modificación al régimen jubilatorio que establece 60 años de edad y 30 años de aporte. Asimismo sobre este último punto se establece una nueva base de cálculo que deja de lado el pago de los aguinaldos, ítems como el BAE (que perciben los trabajadores de la DPE) y algunos otros que a lo largo de los años han sido tenidos en cuenta al momento de liquidar el haber previsional.En lo concerniente al sistema previsional, el proyecto enviado por el Gobierno busca de alguna manera corregir aspectos de la ley 1068 sancionada por esta misma legislatura y deja sin efecto la gradualidad y compensación entre años de aporte y edad. Directamente establece que para jubilarse sí o sí se deberá contar con 60 años de edad (antes era 55 la mujer y 60 el hombre) y se deberá aportar indefectiblemente 30 años de servicio.Asimismo en el artículo 5 del proyecto, se sustituyese el artículo 21 de la Ley Provincial 561, por el siguiente texto: "ARTÍCULO 21.- Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados de ambos sexos que hayan cumplido sesenta (60) años de edad y acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubílatenos comprendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria”.Además, si bien se establece la prórroga de la Emergencia del Sistema de Seguridad Social que se había dispuesto por Ley Provincial N° 1068, por el término de 2 años más, lo más saliente termina siendo el cambio en las reglas para poder acceder al beneficio. Concretamente personas que estaban a punto de jubilarse porque compensaban mediante el régimen de gradualidad, ya no lo podrán hacer y deberá continuar trabajando durante 4 o 5 años más.Los afiliados pasivos que para acceder al beneficio, previsional computaron al cese, servicios con aportes a esta caja por un lapso menor a 10 años, efectuarán un aporte compensatorio del doce por ciento (12%) del haber pleno, hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive.a) Los afiliados activos a este régimen previsional que por algún motivo percibieran remuneraciones superiores a la remuneración sujeta a aportes y contribuciones del Gobernador, conforme lo establecido en el párrafo anterior, realizarán un aporte adicional del quince (15) % por sobre el monto que supere la remuneración indicada. Y el de los afiliados pasivos con haberes superiores al 82% de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones del gobernador, en las mismas condiciones del párrafo anterior, realizarán un aporte adicional del quince (15) % sobre el excedente al monto indicado. En ningún caso el aporte aquí previsto sumado al aporte compensatorio antes mencionado podrá superar el 15% del total de la remuneración del beneficiario.En el mismo se señala que el acogimiento al régimen tendrá el carácter de voluntario, pudiendo acogerse al beneficio aquellos agentes de planta permanente que hayan ingresado al Estado provincial con anterioridad al 1° de enero del 2016 y que hubieren presentado su solicitud dentro de los 60 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente.Se aclara que la solicitud deberá contar con la autorización de la máxima autoridad del área u organismo y del Ministro Jefe de Gabinete, actualmente cargo ejercido por Loenardo Gorbacz, quienes podrán rechazarlas por razones de servicios. En el resto de los Poderes, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado la máxima autoridad determinará la instancia de evaluación y autorización.El artículo 7 señala que el beneficio consistirá en una bonificación por única vez, cuyo monto será determinado por la reglamentación, y una suma no remunerativa equivalente al 60% de la remuneración del agente -excluidas horas extras, guardias, sueldo anual complementario, viáticos, asignaciones familiares y cualquier otro concepto cuyo pago no reúna los requisitos de periodicidad mensual, normal y habitual- por el plazo de hasta 36 meses (3 años).El pago de la suma mensual a cada beneficiario correrá por exclusiva cuenta del poder, ente u organismo empleador, hasta la finalización del beneficio, quedando prohibido durante ese periodo la cobertura de la vacante. Los municipios que hayan adherido al "Acuerdo de Consenso Fiscal" podrán acceder a las líneas de financiamiento que pudiera otorgar el Gobierno Nacional. La suma mensual determinada en el artículo precedente, se actualizará toda vez que el salario en actividad de la categoría de revista del agente al momento de su retiro sea incrementado.