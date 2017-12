Durante la jornada del jueves hubo un piquete y cortes en la ruta 3 en la zona de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz, el cual interrumpió el transito durante varias horas, pero los piqueteros amenazan con volver a cortar el transito por tiempo indeterminado si no se cumple este viernes la promesa de pago parcial de la deuda.

La medida afectó a decenas de familias fueguinas que se encuentran en viaje a distintos puntos del país para disfrutar de sus vacaciones.

Respecto a la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza se informó que en las próximas horas se determinarán las acciones a seguir debido a que un sector se manifiesta a favor de endurecer la medida y realizar el corte de forma permanente, ante la falta de respuestas y frente a un panorama desolador.

Son obreros afiliados a la UOCRA empleados en la construcción de la autovía Caleta Oliva-Comodoro Rivadavia que reclaman salarios adeudados de 4 quincenas y el aguinaldo a la empresa CPC, propiedad del empresario K Cristóbal López, posee los fondos para el pago pero las cuentas están embargadas.Si bien los trabajadores que se encuentran cortando la ruta en el acceso a Caleta Olivia cumplieron con la promesa de apertura parcial ayer jueves al mediodía, analizaban la posibilidad de que el corte sea permanente y por tiempo indeterminado. Debido a la medida de fuerza se registraron 3 kilómetros de fila de automóviles que no podían circular.“Hoy es el segundo día de corte, nos deben cuatro quincenas y seguimos sin novedades. Nosotros planteamos que no vamos a liberar la ruta hasta que no veamos los números en nuestras cuentas”, informó uno de los trabajadores.