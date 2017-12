Los concejales aprobaron el aumento de boleto para el servicio público de transporte de colectivos fijando el valor en $11. Los ediles Pino (FPV), Romero (FPV), Bocchicchio (ECoS), Bertotto (PRO) y Romano (UCR) consideraron que “es necesario actualizar la tarifa, teniendo en cuenta las mejoras del servicio”. Los concejales Ricardo Garramuño y Gastón Ayala (MPF) votaron el contra del proyecto. Recordemos que desde la Sociedad del Estado se habia solicitado que el valor sea 14 pesos.

El concejal Pino fundamentó que “viendo que la empresa Autobuses Santa Fe de 22 colectivos tenía 7 colectivos en funcionamiento, por lo que era imposible darle un aumento, cuando se hace cargo la municipalidad el año pasado, hasta hoy no tuvo aumento siendo el boleto más barato del todo el país, y necesita actualizar sus valores para que no se caiga la UISE”.

Los valores establecidos son:



El aumento del boleto entrara en vigencia una vez que sea publicado en el Boletin Oficial Municipal.

“Hoy hay un responsable de que el servicio se preste en buenas condiciones, que es el municipio, y tenemos que respaldarlo”, remarcó Pino.El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) afirmó que “siempre dije que no podíamos hablar de un aumento de tarifa sin mejora del servicio, pero hoy es una realidad que mejoró y la tarifa quedo desactualizada”.Por su parte el concejal Ricardo Garramuño (MPF) sostuvo que “sabemos que la tarifa está desactualizada y propusimos un aumento del 50% porque es necesario, porque el servicio mejoró pero no lo suficiente y si no tuvieron subsidios nacionales en el comienzo fue porque la UISE no estaba en condiciones”.•Boleto Único $11•Boleto Escolar Primario $1.50•Boleto Escolar Secundario $4•Boleto Universitario $5.5