La suspensión de vuelos de Aerolíneas Argentinas afecta cientos de pasajeros de Ushuaia y Río Grande y si bien a las 12 del mediodía de este martes se levanta el paro que está llevando adelante la CGT, desde Aerolíneas Argentinas informaron que el paro afectara a todos los vuelos previstos para este martes también. En las dos ciudades las oficinas comerciales de la empresa están colapsadas de pasajeros reclamando.

Desde Aerolíneas indicaron, a través de un comunicado de prensa indicaron que el mayor impacto se reflejará en la operación de cabotaje y regional, donde se verán cancelados 221 vuelos este martes, que se suman a las 286 cancelaciones del 18 de diciembre. En total, más de 40.000 pasajeros se verán afectados por esta medida.

Ante esta situación, se aplicará la siguiente política comercial:

Los pasajeros afectados recibieron un mensaje donde se informaba la cancelación de vuelos para hoy pero al quererse comunicar con el call center para reprogramar el vuelo, se encontraban con que no atendía ya que también estaban adheridos a la medida de fuerza.Aerolíneas ruega a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos ni intentar contactarse con el call center mientras dure la medida de fuerza, dado que no podrá brindar la atención habitual.Cambios de fecha sin cargo, sin cobro de diferencia de tarifa ni cobro de fee, manteniendo la ruta y cabina original, para volar hasta el 31 de diciembre de 2017. Aplica también para los tickets premio de Aerolíneas Plus.En todos los casos se trata de un cambio por única vez. Devolución del 100% del pasaje no utilizado gestionándolo a través del mismo canal de emisión original.