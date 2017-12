Mientras en la Argentina se alienta a el uso de los celulares en las aulas, en Francia desde el 218 los teléfonos celulares estarán prohibidos en todo el perímetro de las escuelas primarias y colegios -que acogen a niños de entre 6 y 15 años-, así lo anunció el ministro de Educación de ese pais. "Estamos trabajando sobre la cuestión, que podría asumir diversas modalidades", declaró. "Es posible, en efecto, que los teléfonos sean necesarios por cuestiones pedagógicas o situaciones de urgencia. Pero, en todo caso, es preciso que los celulares se vean confinados", precisó.

En tanto en el sistema educativo argentino y en especial en Tierra del Fuego, solo las Escuelas Experimentales tienen como norma la prohibición del uso de los celulares no solo en clase, sino mientras el alumno permanezca en el establecimiento. De las escuelas de gestión privada solo el Colegio Julio Verne de la ciudad de Ushuaia en una medida acordada entre las autoridades del establecimiento y los alumnos de la escuela secundaria, no se utilizan los teléfonos celulares durante el dictado de las clases y en los recreos, para reducir los "excesos" en el uso de la tecnología y propiciar una relación más espontánea, para con y entre los chicos.

En Francia fueron mas alla:

La prohibición de los teléfonos portátiles en escuelas y colegios fue una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron. Pero, como todo aquello que toca a la educación en Francia, el anuncio provocó un instantáneo debate nacional en ese pais.Si bien se explicó que -en un principio- no toda la plantilla de los 230 alumnos que cursan en el colegio estuvieron de acuerdo con la propuesta, eventualmente se logró un entendimiento mutuo y ahora el uso del celular en las aulas dejó de ser un conflicto. Ni bien ingresan en la escuela, los celulares se introducen dentro de un blíster, se apagan y quedan guardados en un gabinete, hasta el fin de la jornada.Es que la prohibición, por un lado, se da porque son cada vez más los maestros que se alarman de esa "plaga" y de "la guerra sin fin" que representan los celulares en la escuela. Más de ocho adolescentes de cada diez estaban equipados de un smartphone en 2015, contra 20% en 2011, según un estudio de la Educación Nacional. Y la tendencia gana la escuela primaria, donde los niños comienzan a utilizarlos a veces a partir de los 9 años, cuando empiezan a ir solos a la escuela. La explicación de los padres es que ellos mismos se sienten tranquilos, sabiendo que pueden contactarlos en cualquier momento."Cada vez es más común ver que los chicos han dejado de jugar al fútbol en el recreo, para ocuparse de sus smartphones. Desde el punto de vista educativo, es un problema", confirma un director de establecimiento de ese pais.El ministro tendrá también que hallar una solución para "almacenar" los teléfonos portátiles: ¿en casilleros especiales? ¿en una sala particular? Cada una de esas medidas plantea eventuales consecuencias.En tanto nuestro país el uso de los celulares en la mayoría de los establecimientos esta completamente incorporado y no solo por los alumnos, sino que incluso los docentes es común verlos utilizarlo aun cuando están dictando clases y al conocerse la medida adoptada en Francia, muchos alumnos y autoridades indicaron que esta medida no podría aplicarse en la Argentina, puesto que es un uso instalado y muchos docentes toleran, ya que son usuarios de esta modalidad.