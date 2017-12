Bomberos Zona Norte de Ushuaia reclaman alrededor de 25 millones en subsidios, con destino desconocido. Luego de finalizada la intervención que por seis años estuvo a cargo de Ramon Lopez, el cuartel de bomberos finalmente podrá elegir sus autoridades, pero ahora quieren conocer el destino del dinero ingresado desde 2011 a la actualidad, ya que afirman que no hubo inversiones en el cuartel de ninguna índole.

Expulsado por averiguar: Porfirio recordó que fue expulsado por el interventor, cuando pidió información oficial: “Luego de acceder al expediente de IGJ, Ramón López decidió echar a algunos bomberos. Yo fui el primero y fuimos cinco, sin ningún fundamento. La decisión es incorrecta porque esto lo decide el comandante, que se ocupa de la faz operativa. No tuvo fundamentos para echarnos, y por eso se va a tocar el tema en el orden del día de la asamblea”, adelantó, dado que ya está fijada la fecha para el 13 de diciembre a las 18 horas.

Según información recabada de la Inspección General de Justicia, en los seis años de intervención no se presentó ningún balance, por lo que no podrían haber cobrado. Afirmaron que en todo este tiempo no hubo ninguna inversión. El aporte de fondos atraviesa parte de la gestión Ríos, desde 2011 a 2015, y parte de la actual de Rosana Bertone. El responsable del control además de la IGJ es Defensa Civil de la provincia, que depende de la Secretaría de Seguridad.Porfirio recordó que fue el primer expulsado del cuartel luego del arribo del interventor, “por pedir documentación a la IGJ”: “Estamos contentos porque se levantó una intervención después de seis eternos años. Hasta a nivel nacional venían a ver esto, porque las intervenciones tardan desde seis meses a dos años como mucho”, expresó.Afirmó que “la IGJ lo está intimando desde 2013 para que los presente y llame a asamblea. Quiere decir que este levantamiento de la intervención ya debió ocurrir en 2013, pero por distintos motivos decía que no era aconsejable. No sabemos por qué quería seguir como interventor”, sostuvo.En principio Ramón López “tenía que organizar todo en un mes, porque la IGJ lo designó interventor por treinta días. Después de ese tiempo consideró que no había hecho lo suficiente y le dieron una prórroga por 60 días. Así llegamos a los seis años”, planteó, sin información del interventor sobre el destino del dinero: “En el cuartel lo vemos poco y él está encargado de la faz administrativa, porque el cuartel es operativo por sí solo, y lo lleva todo el comandante”, dijo.“Al no presentar los balances, no se sabe dónde está esa plata y en qué fue ocupada. Lamentablemente no fue invertida en el cuartel, porque estamos con la ropa vieja; la gente del parque automotor hace guardias, a la noche trabaja en las unidades para que puedan salir”, observó de una labor a pulmón, habiendo fondos millonarios disponibles.“Nosotros le hemos dicho que arriesgamos la vida constantemente y tenemos más de una emergencia por día en el cuartel. Dejamos todo por ir a esa emergencia y por lo menos merecemos respeto. El comandante tiene más de veinte años y se merece ese respeto, que nos digan cómo estamos y por qué”, reclamó.Apuntó que cuando sus compañeros “presentaron notas para quejarse y pedir que me reincorporen, López echó a otros cuatro. No le gusta que esto salga a la luz”, cuestionó.Ahora esperarán la asamblea, de la cual deben participar el ex interventor, autoridades de la IGJ y todos los empadronados. Ahí se hablará de los balances, de las personas que echaron, de la gente que López dejó afuera del padrón, porque hubo bomberos que quisieron reempadronarse para colaborar con el cuartel y él los dejó afuera”, concluyó.