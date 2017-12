La gobernadora Bertone, afirmó que no aplicará la ley de dietas que representaría un salariazo del 70 por ciento para toda la clase política fueguina a partir del incremento de su propia remuneración, dijo que “entiende” el debate que quisieron dar los legisladores al restablecer la ley 855. Pero que “no es el momento” para que los funcionarios ganen más . “Los legisladores me dicen que yo no puedo conseguir mejores ministros porque el Ejecutivo paga poco. Y que mientras tanto hay empleados de entes autárquicos que ganan más que yo”, sostuvo, aunque agregó que “se me caería la cara de vergüenza si en este contexto (económico) nos aplicamos un aumento, por más justo que sea”, indicó. También anticipó que habrá más cambios en su gabinete.

lo que en la práctica llevaría la remuneración de la mandataria de los aproximadamente $90 mil actuales, a unos $153 mil, es decir, un 70% de aumento

También dijo que “en el Tribunal de Cuentas ganan casi como en el Poder Judicial y en la Justicia menos que en la Dirección de Energía. Entonces todos se comparan con otros y lo que existe es un desmadre tremendo de sueldos”.

En esa línea, Bertone detalló que en su caso personal es una “persona austera” y que “no necesita mucho más para vivir”.

“Soy de la idea de no aplicar ningún aumento de sueldos para los políticos. Entiendo el debate que pretenden dar los legisladores y en algún punto tienen razón, pero también me parece que no es el momento”, aseveró la mandataria.Si se aplicara, la ley establece que el sueldo de la gobernadora se calcula como el 5% más del promedio del sueldo de los intendentes de Ushuaia y Río Grande,“La Legislatura plantea algo que es cierto. Los legisladores me dicen que yo no puedo conseguir mejores ministros porque el Ejecutivo paga poco. Y que mientras tanto hay empleados de entes autárquicos que ganan más que la gobernadora”, explicó Bertone.Según la Gobernadora, en ese contexto, “es difícil conseguir a alguien que venga a trabajar de ministro o secretario de Estado, por 60 o 70 mil pesos mensuales. Ganan mejor en otros lugares”, aseguró.“Hay gente que no tiene nada, que me pide trabajo y no se lo puedo dar. Se me caería la cara de vergüenza si en este contexto nos aplicamos un aumento, por más justo que sea”, indicó.“De alguna manera pretendo que mis ministros piensen lo mismo. Yo sé que no es unánime. Quizá haya gente que quiera ganar mejor y aplicar la ley de dietas. La discusión es legítima pero no puede haber doble discurso. Si pretendo algo, hay que predicar con el ejemplo. Es un debate ético o moral. Yo creo que quien acepta una función pública también lo hace por quedar un poco en la Historia, y no solo por el sueldo”, enfatizó Bertone.