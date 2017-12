El Secretario General Adjunto ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), Jorge Saravia, denunció la falta de personal en el Hospital Regional Ushuaia en donde solo hay 24 mucamas de las 50 que debería haber y alertó sobre las graves situaciones que ocurren con el personal de limpieza.

Falta de personal de Mucama:

Frente a esta situación, el Gobierno “busca la posibilidad de traer personal de otros ministerios que también están faltos de personal y algunas otras cuestiones que vemos como un parche” como la incorporación del personal POMYS.

Nuevo hospital y falta de personal:

Finalmente, Saravia denunció que el Hospital de Ushuaia mantiene graves falencias en áreas de limpieza como ser diálisis, laboratorio, donde “se necesita personal propio y tienen una formación específica. Son especificas porque hay que tener un cuidado con la salud y los riesgos interhospitalario, que hoy no se está cumpliendo”.

El gremialista explicó que “la situación en salud no ha cambiado” pese a que “tuvimos elecciones asumiendo una nueva comisión directiva, con mandato de cuatros años, donde hemos tratado de tener resultados en ciertos compromisos que ha asumido gobierno de los cuales aún no tenemos respuestas”.Respecto de la reducción horarias, el Secretario de ATSA indicó que “para las áreas críticas se han establecidos en un par de sectores quedando pendiente en muchos y tiene base en la necesidad de incorporar recursos humanos” y denunció que “hoy existe una situación gravísima en los dos hospitales donde nos encontramos que no se ha incorporado personal alguno en el servicio de mucama”.En ese sentido, Saravia aclaró que “al personal hay que formarlos porque no es lo mismo limpiar una oficina que una sala de parto o quirófano. Nos ha pasado que se incorporaron personal de otros lugares pero han dicho que no se bancaban pasar esa situación”.En cuanto a la ampliación del Hospital Regional Ushuaia, Saravia advirtió que las obras durarán dos años, por lo cual “justamente hay prepararse y ver la planta de recursos humanos que se deberá duplicar y también capacitarlo” e informó que para esto el gremio “hará a partir de marzo próximo un nivelador para terminar el secundario en las instalaciones de este sindicato”.“Hoy el mismo personal que realiza tareas en diálisis también lo hace en oncología y hemoterapia con el riesgo de llevar y traer virus interhospitalario situación que no quiere que se dé”, concluyó.