El Secretario General de la seccional Río Grande de ATE se refirió a la crisis que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, en virtud de los constantes endeudamientos a los que recurre el Ejecutivo provincial. El sindicalista defendió al Ejecutivo Provincial y dijo que “El mal de la provincia no son los dos años de gestión de Bertone, sino el Poder Político es el gran responsable de la crisis, no tengo ninguna duda”, afirmo Marcelo Córdoba.

El titular de ATE Río Grande, señaló que, “ahora tenemos que encontrar el camino para la solución de los problemas, porque la gente los votó, y el pueblo les tiene que decir que no está de acuerdo; lo que no se hizo en 25 años no se puede resolver en cuatro años, pero no por eso se debe apuntar a los trabajadores, porque achicar los déficit quitando calidad de vida no estamos de acuerdo".

Llamativamente del dirigente gremial se excluyo de las culpabilidades a la hora de hacer una autocritica, justamente cuando el sindicalismo fueguino esta en crisis y los afiliados de los gremios tradicionales huyen de los sindicatos al no sentirse representados, por las actuales conducciones gremiales que están mas preocupados en defender sus intereses personales que los de los agremiados que dicen representar.

“El mal de la provincia no son los dos años de gestión de Bertone, son los últimos 25 años donde el único que ha perdido es el pueblo, con menos calidad en salud, con menos calidad en educación, con menos seguridad, con menos viviendas”, dijo Córdoba y agregó, “hay que ver desde el Gobierno de Establillo a la fecha, quienes están mal de los cientos de funcionarios que pasaron por la función pública”.“Tiene que haber reformas para que no paguen los platos rotos los mismos de siempre, tiene que haber reformas para que las grandes empresas que se han llenado de plata en los últimos años tengan responsabilidad social, porque con los impuestos de los ciudadanos les hemos ido a asfaltar calles y tirar metros de hormigón a las empresas que se siguen llenando de plata con los impuestos de la sociedad, y hablo de las empresas en general, no solo de las electrónicas, porque por ejemplo la empresa Total después de 40 años hizo oficinas a la orilla de la ruta”, remarcó Córdoba.“Los Gobiernos deben a apuntar a las grandes empresas que han tenido impresionantes ganancias mientras los trabajadores hemos sufrido aumentos de las tarifas de gas, de luz, de combustibles, con una inflación tremenda en los últimos 24 meses. El poder político es el gran responsable de las crisis, no tengo ninguna duda”, subrayó Marcelo Córdoba.