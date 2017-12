El ministro de Defensa, Oscar Aguad reconoció que los tripulantes del ARA San Juan están muertos y explicó que el convenio de búsqueda y rescate que finalizó el último jueves "se inicia cuando las personas se han perdido en el mar y termina cuando son rescatadas o ya no hay condiciones de vida".

"¿Es decir que están todos muertos?"

"Lo que puedo comprobar es que el barco se tenía que arreglar en dos años y se demoró cinco", apuntó y citó algunos informes que, según dijo, reflejaban distintas irregularidades. Sin embargo, aseguró que el buque se había sometido a "todos los controles" y que se encontraba "en perfectas condiciones para navegar".

En otro tramo del reportaje, el ministro adelantó que este lunes la cartera de Defensa ordenó un sumario que llevará adelante la Armada y, por otro lado, ratificó que el Gobierno le brindará "toda la información que necesite" a la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, que investiga la desaparición del submarino bajo la carátula de "averiguación de delito".

Tras 19 días sin novedades sobre el submarino ARA San Juan y en lo que fue su primera aparición pública desde que la nave perdió contacto con la base naval de Mar del Plata, el ministro de Defensa Oscar Aguad confirmó que los 44 tripulantes están muertos. Si bien el cambio en el modo de búsqueda dispuesto la semana pasada ya indicaba que no había esperanzas de hallar con vida a los submarinistas, en el Gobierno nadie se había pronunciado sobre este tema. De hecho, mientras continúa sin éxito la búsqueda de la nave y crece el malestar de los familiares, la Casa Rosada todavía evalúa cuándo conviene decretar duelo nacional., preguntó el periodista Joaquín Morales Solá en TN. "Exactamente", respondió el ministro.Mientras las familias de los 44 le piden a la administración nacional que se reanude el rescate de los tripulantes, Aguad consideró: "Las normas internacionales exigen ese límite. No se puede estar indefinidamente buscando vida si las condiciones no están".Durante la entrevista, Aguad cuestionó las condiciones en las que se realizó la reparación de media vida al San Juan entre los años 2008 y 2014. "No tenemos evidencias claras, pero todas las sospechas hacen suponer que hubo corrupción", expresó. En esta línea, comentó que una denuncia que se presentó en el juzgado Nº 1 de Comodoro Py "daba cuenta de algunas anomalías que existían" y aún así se archivó sin investigar.El 15 de noviembre pasado el ARA San Juan reportó un principio de incendio generado a causa de un cortocircuito en las baterías provocado por el ingreso de agua al sistema de ventilación. Aguad reveló que la nave ya había sufrido un incidente de características similares. "La diferencia es que en este caso el agua no llegó a las baterías", comentó y aclaró que luego de que se registrara el primer desperfecto el capitán pidió que fuera verificado cuando la nave entrara en reparaciones en el primer semestre de 2018.Para el funcionario, "el meollo de la cuestión" puede estar en determinar si hubo errores las instrucciones que los mandos de la Armada le dieron al Ara San Juan una vez reportada la avería. "Eso tiene que ser motivo de la investigación judicial y también de la de la Armada", dijo sobre este punto. "No olvidemos las condiciones del ambiente, que eran extremas. Había olas de ocho metros y un submarino es muy inestable en esas condiciones", recordó. "Todos debieron tomar en cuenta lo que estaba pasando", opinó.