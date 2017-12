La Camara de Diputados luego de 12 horas de debate y una batalla campal afuera del Congreso se aprobó la reforma previsional, en medio de un clima enrarecido por la violencia que ganó las calles durante la extensa jornada de ayer. El proyecto de ley fue aprobado por 127 votos a favor, 117 votos en contra y 2 abstenciones, una diputada del FPV cambio el voto al darse cuenta que había votado afirmativamente por ese motivo en el tablero de la votación figuraba 128. Los diputados de Cambiemos por TDF Héctor Stefani y Gastón Roma votaron a favor de la reforma previsional, en tanto los del FPV, Analuz Carol, Martín Pérez y Matías Rodríguez votaron en contra. En tanto en Ushuaia y en Rio Grande durante las ultimas horas del lunes y comienzo del martes se registraron cacerolazos (ver)

A la media noche la tensión no cesó en el recinto. Cuando finalizaba la intervención de los bloques y se debía pasar a los discursos individuales de cada diputado, la oposición hizo un intento más de suspender la sesión. Todo comenzó cuando tomó la palabra Daniel Filmus, quien hizo referencia a las protestas en toda la Ciudad y el interior el país, que ya habían llegado a las afueras del Congreso: "Creo que tenemos que tener un gesto de responsabilidad. Hay una situación realmente de angustia, de dolor. La gente está en la calle, la Ciudad muy pocas veces tiene esta expresión. Un sector muy importante de nuestro pueblo no está dispuesto a dejar que se apruebe esta ley que perjudica a tantos argentinos, especialmente a los más humildes".

Cómo sigue la agenda parlamentaria: Aunque probablemente la reforma de los impuestos no convoque las movilizaciones de los últimos días, es otra ley troncal para la Casa Rosada y el debate será muy peleado y prolongado. Ocupará todo el martes, por lo menos, cuando estaba previsto tratar en comisión el Presupuesto, lo que no será posible.

La sesión especial estaba prevista para las 14 de ayer y, minutos después, Cambiemos logró el quórum con 130 diputados sentados en sus bancas, pero el debate por la reforma previsional estaba lejos de comenzar.Así fue que pasaron cinco horas -con un cuarto intermedio de media hora- hasta que finalmente, a las 19.06, con un dilatado discurso de Eduardo Amadeo, leído entre insultos, empezó el debate por la iniciativa que cambia la fórmula jubilatoria.A raíz de esto, se definió que, cuando se vote la reforma previsional, no se seguirá con la tributaria -lo próximo en la orden del día- sino que se llamaría a un cuarto intermedio, probablemente para el mediodía o a las 14 de hoy.Y, a continuación, pidió pasar a un cuarto intermedio para que "se reúnan los presidentes de los bloques" y decidir cómo continuar: "Insisto en que esta angustia, este dolor, está marcando a todo nuestro pueblo y puede derivar en una situación que no podemos prever", completó.Luego de que la peronista se expresara, fue el turno de Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, quien retomó el pedido de Filmus, pero acusó a Cambiemos de violar el reglamento: "Señor Presidente, rechazó la moción de orden como cuestión prioritaria. El artículo 127 indica que es moción de orden toda proposición alguna que tenga los siguientes objetos. Filmus planteó una moción de orden, que es que se pase un cuarto intermedio, con un argumento por demás razonable. Usted no puede manejar con este estado de discrecionalidad el reglamento interno en un momento en el que se está tratando un proyecto polémico que genera tensiones". Por esto, pidió "como corresponde al reglamento" una votación nominal.La legisladora del Frente Renovador brindó un discurso muy medido en el que solicitó una votación para que el proyecto de reforma previsional volviera a tratarse en comisión: "Con enorme humildad y respeto le pido la vuelta a comisión del proyecto y nosotros como bloque nos comprometemos a tratarlos y a aportar los mejores hombres de nuestros equipos para que podamos encontrarle una solución a este tema. No hagamos oídos sordos", sostuvo mientras era aplaudida de pie por el resto de la oposición.Pasadas las 6 de hoy comenzó el tramo final de las exposiciones, cuando tomó la palabra -nuevamente- Graciela Camaño como presidenta del bloque Frente Renovador. Le siguió el titular del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, y el presidente de la bancada del FPV, Agustín Rossi, que propuso un minuto de silencio por las víctimas fatales de la represión y los incidentes del 19 y 20 de diciembre de 2001.A su turno, Mario Negri, en representación de Cambiemos, planteó que la "oposición responsable no reparte fósforos a los que se anden con nafta" y pidió iniciar la votación.Al no poder discutir las dos normas en simultáneo, la comisión de Presupuesto quedó pospuesta para el miércoles. Y el tratamiento será el jueves, que, al tratarse de la "ley de leyes", la expectativa es otra sesión maratónica, que terminará en la madrugada del viernes.A esto hay que sumarla las masivas movilizaciones, que llegaron a las puertas de la Cámara. En un principio la intención era acortar la cantidad de oradores, pero luego decidieron que hablaran los 94 para extender el debate y la situación en las calles se diluyera, aunque la estrategia no tendría mucho éxito: en la zona del Congreso hay al menos tres cuadras de gente que se acercó con cacerolas, bombos y banderas.