En el acuerdo Fiscal firmado entre la provincia con los Municipios de Ushuaia y Tolhuin, se estableció que se elimina el aporte solidario para los activos y jubilados a partir del próximo 31 de diciembre. También este acuerdo prevé que deberán aportar quienes se hayan jubilado con aportes de menos de 10 años en la provincia. Además se crea un aporte de sustentabilidad del 15% para quienes tengan un sueldo mayor al de la Gobernadora. Otro de los puntos que incluye este consenso tiene que ver con promover un sistema de retiro voluntarios en el ámbito provincial y municipal. Asimismo se establece un acuerdo de compensación de deudas comunes entre la provincia y los municipios. Del mismo se reafirma la decisión de sostener en el ámbito provincial el sistema de previsión social para servidores públicos.

Puntos acordados entre la provincia con los Municipios de Tolhuin y Ushuaia, Ley de responsabilidad Fiscal:

Régimen Previsional: Reafirmar la decisión de sostener en el ámbito provincial el sistema de previsión social para servidores públicos, por tal motivo se acuerda impulsar las reformas necesarias a los fines de encausar la situación de emergencia previsional (Ley 1068) y las previsiones del articulo 23 de la Ley 1070 previendo los recursos necesarios para garantizar la sustentabilidad del sistema de acuerdo a las proyecciones actuariales vigentes.

prorrogar por dos años la emergencia del sistema jubilatorio, con las modificaciones que en este consenso se acuerdan

que la movilidad de las prestaciones se actualizará dos veces al año

Programa de Retiro:

Impuesto Inmobiliario:

Adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de evaluación uniformes establecidas por el organismo federal

Impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos:

Fondo Federal Solidario:

Compensación de Deudas Comunes:

La provincia se compromete a acompañar a las Municipalidades al momento que estas soliciten autorización de endeudamiento y en los trámites que se encuentren pendientes ante la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, y a requerir ante el Ministerio de Educación de la Nación el reconocimiento del FONID sobre los establecimientos educativos a cargo de las Municipalidades que adhieran al presente Consenso.

Establecer una ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas fiscales provinciales, que recepte los lineamientos de la Ley Nacional 25.917 y las modificaciones que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina, para ello el Poder Ejecutivo Provincial se compromete a presentar en forma inmediata el proyecto de ley correspondiente, comprometiéndose en este acto los intendentes a presentar ante los respectivos Concejo Deliberante el pedido de adhesión a ese régimen.Por tal motivo resulta imprescindible cubrir el déficit proyectado por el presupuesto trianual presentado por la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego que asciende a $2.600.000.000, por lo cual se enviará a la Legislatura para su aprobación medida de coyuntura que tienden aEntre las medidas estructurales se acuerda la eliminación del aporte solidario de los jubilados y los activos a partir del 31/12/17, pasar el FOFIP del 3% al 4% con destino a la Caja de Previsión, crear un fondo de sustentabilidad compuesto por el 15% de la remuneración de aquellos trabajadores activos y pasivos que ganen más que la gobernadora.Establecer que el haber inicial se determinará como el 82% de los últimos 120 meses cuando se computen 25 años de aportes efectivos al sistema provincial.También se establece, de acuerdo a la variación salarial de los diferentes escalafones.También el presente consenso impulsa programas de retiro y/o prejubilación de empleados públicos provinciales y municipales, siendo que los mismos serán financiadas en parte por la Nación a través de las líneas de crédito especiales, e incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral.. Para ello las provincias y la CABA aseguraran a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal el gobierno provincial impulsará acuerdos. Fijar alícuotas del impuesto inmobiliario en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido.Distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario, decreto nacional Nº 206/2009 y su par decreto provincial N° 636/2009, o la norma que en el futuro lo reemplace entre los municipios que adhieran y cumplan el presente consenso de acuerdo con la ley de coparticipación vigente, acrecentando proporcionalmente su participación sobre la de los municipios que no participan por no haber adherido al consenso.La provincia y las Municipalidades adherentes a este consenso se reunirán en un plazo no mayor a los 15 días corridos a los efectos de compensar las deudas mutuas que mantengan, comprometiéndose a la suscripción de acuerdos, pudiendo cancelar el saldo que resulte remanente en las cuotas que se convengan en cada caso.