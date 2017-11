El intendente Walter Vuoto calificó como “muy positivo” el encuentro convocado por la gobernadora Rosana Bertone para evaluar los pasos a seguir luego de los anuncios realizados por el gobierno nacional que podrían tener efectos negativos para Tierra del Fuego. Remarcó que “vamos a acompañar a la gobernadora desde el lugar donde siempre estuvimos parados”. En cuando al Gobierno Nacional dijo que “Es un modelo económico que desde la asunción de Macri no fue bueno para la Provincia”, afirmó.

Sobre los resultados de la política económica que lleva adelante el gobierno nacional encabezado por Macri, el intendente recordó que “tenemos 7 mil trabajadores menos en la provincia y los resultados no fueron buenos”. Destacó la importancia de contar con la totalidad del arco político que incluye también a los representantes de Cambiemos, “que acompañen, saber cómo van a votar, muy importante que lo defiendan y no voten en contra de los beneficios de los trabajadores”.

“Yo celebraba los diferentes puntos de vista porque la democracia se trata de dar discusiones, siempre. En los espacios formales y en los espacios informales. Hoy decía que, en mi humilde opinión, la gobernadora tiene que tener una capacidad de maniobra y de estrategias, pero también hay que decir que todas las medidas del gobierno nacional, que tomaron para con Tierra del Fuego, fueron perjudiciales”.

“Hay que animarse a las distintas miradas de la discusión. Me parece importante que se haya realizado este encuentro. Y no importa si temprano o tarde. Este encuentro sirve para poder ver distintas miradas en esta crisis industrial que se sigue profundizando desde hace más de un año”, sostuvo Vuoto, de la reunión participaron los diputados y senadores, intendentes, legisladores, concejales, cámaras empresariales y fuerzas sindicales.El intendente de la ciudad de Ushuaia sostuvo que es fundamental “tener en cuenta y escuchar a todas las voces sindicales”. Sobre las medidas anunciadas por el gobierno nacional afirmó que “este es un modelo económico que desde la asunción de Macri ha tomado medidas que, en términos de resultados, no fueron buenas para la Provincia. No es una cuestión ideológica sino de resultados”, dijo.La importancia del diálogo: “La unidad es de abajo para arriba y de arriba hacia abajo”, definió el intendente Vuoto. “Tenemos que solucionar problemas candentes como el impuesto inmobiliario, porque es una preocupación, en la que se juegan los recursos. Es algo que me toca defender por Carta Orgánica y por decisión propia también. Y en este contexto tenemos que encontrar un dialogo”.“Creemos que hay que seguir dialogando y discutiendo, porque el gobierno nacional va por la reforma tributaria, las leyes de flexibilización laboral, de reforma laboral que vienen a reflexibilizar y que van a poner en vilo el sistema laboral argentino”, concluyó.