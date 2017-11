El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, aseguró que ya se trabaja en reducir la planta política del Municipio, donde estimó la reducción de la planta en un 20% y espera que el Concejo siga el ejemplo. Habra fusión de áreas y se firmará el decreto con la reducción de planta política, “algunos funcionarios dejarán de serlo a partir de diciembre entendiendo de que se vienen tiempos duros”. Aclaró que solamente hay “seis cargos más” que en la gestión de Sciurano, tomando los datos de julio de 2015.

“En esta nueva realidad que nos está tocando a todos, con las leyes que están en tratamiento en el Congreso y van a significar una reducción del presupuesto municipal, con más razón se justifica que el municipio reduzca su planta política. Esto se suma a la decisión que había tomado el intendente con anterioridad”, señaló, asumiendo que habrá un ajuste presupuestario como consecuencia de los acuerdos firmados por el gobierno.

Finalmente comparó esta decisión política con la que tomó el gobierno de Macri, que “asumió su gestión echando a miles de trabajadores, pero la planta estructural sigue siendo la misma y lo que hubo fue un cambio de personas”.

Souto, indico que la medida “la está terminando de definir el intendente. Ya hay áreas donde se le ha comunicado la fusión a algunos funcionarios. En estos días se termina de concretar área por área, y se va a firmar un decreto que ratificará esta decisión del intendente, que ya venía comunicando desde antes de las elecciones al gabinete”, dijo por Radio Nacional Ushuaia.Remarcó que el 20% de reducción “es de la planta política y no afecta al resto de los trabajadores. Hay una reducción de áreas y una reducción de la planta política”, precisó y, si bien el impacto presupuestario no es de gran relevancia, consideró que “es dar un mensaje ante una situación complicada, al igual que se hizo en 2016 con el aporte solidario, que paga toda la planta política pero no se descuenta a los trabajadores”.También negó un aumento exponencial de la planta politica, respecto de la gestión de Federico Sciurano, como se le atribuye a Vuoto. Comparando con julio de 2015, solamente “hay seis cargos políticos más. Lo que ocurrió fue que el ex intendente, entre julio que pierde las elecciones y diciembre cuando cesa su mandato, hace una reducción de la planta política. Si vemos los valores históricos, son seis cargos más, habiendo creado tres nuevas secretarías, la de Hábitat, la de Medio Ambiente y la secretaría de la Mujer”, indicó.Souto negó que con la asunción de Vuoto se hayan creado áreas innecesarias, al punto que hoy puedan prescindir de ellas o fusionarlas. “Se armó una estructura en función de determinadas necesidades, y ya hubo cambios este año, porque el área de salud se llevó a subsecretaría cuando se planteó una situación extrema, como el ataque de perros, y se decidió volcar recursos porque la problemática de perros sueltos es un problema de salud pública. Lo mismo ocurrió en otras áreas, como Hábitat, donde se elevó el rango de coordinación a Subsecretaría. En la dinámica de trabajo, hay áreas que reforzar y otras que subsumir, y es lo que estamos haciendo en este momento”, manifestó.