El Secretario General de la UOM Seccional Ushuaia, Hector Tapia salió a defender la postura del gremio de firmar el convenio entre Nación, Provincia y AFARTE, para congelar los sueldos de los metalurgicos por dos años a partir del 2018, ante la amenaza de las fábricas de irse de Tierra del Fuego.

El líder gremial también anotó que “en esta pelea estábamos solos y hoy por hoy Tierra del Fuego está sola, porque nosotros mismos vamos a comprar a Punta Arenas los televisores”. Y admitió que “nosotros hacemos una PlayStation que en Punta Arenas sale 4 mil pesos y en Ushuaia no la compras por menos de 15 mil pesos. A nosotros nos pasaron con los precios de los televisores”.

“Luego de discutirlo con la UOM de Tierra del Fuego sabíamos que todo el país iba a mirar, y por lo menos tenemos la tranquilidad de que hay diez mil personas que tendrán sus puestos de trabajo”, sostuvo.

“Hasta el lunes a las 12 del mediodía las fabricas se iban de la provincia. Amenazaban con irse y se lo decían al gobierno nacional quien le decía que no había otra alternativa. Cuando se opina se habla livianamente y hay que estar, porque a ese punto llegó la discusión”, dijo en declaraciones a Radio Provincia.Respecto del acuerdo, Tapia sostuvo que la posición del gremio fue “trabajar en alternativas para poder seguir” y en ese orden “escuché a todos los opinologos sobre la industria el que no está en los zapatos es difícil entenderlo, porque el aporte lo vamos a hacer nosotros para que esto continúe con el régimen hasta el 2023 y su prórroga para no tener fecha de vencimiento”.En ese sentido, el gremialista explicó que el acuerdo establece que “todo el mundo se vaya de vacaciones el 15 de diciembre, con fecha de ida y vuelta, y que no se pueda tocar ningún compañero en los próximos dos años. Ojala que en estos dos años busquemos las alternativas para alivear la situación, y mientras tanto seguimos dentro de las fábricas”.