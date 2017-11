La presidente de la Cooperativa Renacer cuestionó duramente al secretario general de la UOM, Antonio Caló, por la flexibilización de los trabajadores metalúrgicos, que no tendrán aumento salarial por dos años en función del acuerdo firmado con AFARTE. Aseguró que este era un pedido de los empresarios “desde que asumió Macri”, y colocó al gremio dentro de los “aliados” del gobierno central, sobre los que no hay investigación de posible corrupción, como ocurre “con los opositores”. Afirmó que la gestión previa al acuerdo “fue de terror, porque el principal secretario general del gremio fue a una reunión con los ministros de primera plana pidiendo una medida como esta” . Reclamó una nueva convocatoria a la gobernadora, para atender al sector que deja indefenso la propia organización, que son los trabajadores. “Nadie se merece ser chantajeado, ni con despidos ni con una pistola en la cabeza ser llevados a tomar decisiones que conspiran contra la calidad de vida”, disparó.

“Yo lo sé porque nosotros somos los excluidos de ese sistema desde el primer día. Si no, no habría más de 300 fábricas recuperadas en todo el país. Esto es porque hubo un estado que miró para otro lado, otro estado que dejó hacer, y otro que defiende los intereses corporativos de quienes poseen el capital; y del otro lado tenemos a los trabajadores”, contrastó, ante la desprotección en que quedan por el accionar del propio gremio.

Una gestión “de terror”:

La presidente de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, cargó contra el acuerdo de flexibilización entre la UOM y AFARTE, el Gobierno Provincial y Nacion para frenar la eliminación inmediata de la ley de impuestos internos pero con el costo a cargo de los trabajadores que estaran hasta 2020 sin aumento salarial.Por Radio Provincia, consideró que, una vez ingresado el proyecto definitivo, “sería muy bueno que hubiese una nueva convocatoria del gobierno para evaluar todos los temas, sobre todo los sacrificios que implica este paquete de medidas, más allá del tema del arancel, porque es importante que el estado no pierda el equilibrio en materia de recaudación, dado que eso va destinado a salud, educación, a los salarios de los trabajadores”, dijo, y de hecho la recaudación se verá afectada por el compromiso de reducir la tasa de verificación a las empresas y bajar los costos portuarios.“Sabemos de qué lado siempre tenemos que juntar las pérdidas. Hasta el día de la fecha no conozco ningún empresario en nuestro país que haya quebrado una firma de manera fraudulenta, que haya estafado a sus trabajadores sin derecho al cobro de indemnizaciones, y que esté preso. Sí conozco parte de la corrupción que hoy se dice combatir y me parece muy bien, pero no solamente con dirigentes gremiales opositores al gobierno, sino con parte de los aliados y con aquellos que son tal proclives para dejarse corromper, a los efectos de entregar a toda una clase trabajadora y todo un pueblo”, sostuvo Acosta.Sobre la aceptación de los trabajadores en las asambleas, entendió que “son propuestas desesperadas que toman los compañeros, arrinconados por este tipo de sujetos que se cansaron de hacer negocios a costilla de los trabajadores. Hoy, a cambio de que no los carpeteen y no los pongan en evidencia, abandonan a toda una clase trabajadora”, sostuvo, deslizando un canje de Caló por impunidad.“Tenemos toda una clase dirigente política que acuerda sus tantos, que sale bien saldado, y el resto, que se maneje. Eso es lo más doloroso detrás de todas estas medidas previsionales, vinculadas a la reforma laboral y todo lo que se están discutiendo en materia impositiva”, marcó dentro de un gran paquete de reformas que seguirán flexibilizando a los trabajadores.Ante el silencio de la seccional Ushuaia de la UOM, que conduce el ex legislador Héctor Tapia, aseguró que “ellos son los que juegan con el caballo del comisario” y dio a entender que ya estaba preacordado, incluso antes de que lo definiera la seccional Río Grande.No descartó que este nuevo marco afecte a la Cooperativa, pero se mostró dispuesta a “asumir riesgos, porque hemos elegido vivir de una fábrica que produce electrodomésticos, pero habrá que luchar contra todo esto, con las bondades de ir a una baja de salarios, con esta medida que fue sumamente precipitada, porque se da antes de conocer el paquete de medidas”, insistió.Confió en que esta flexibilización se pueda revertir. “Si no, no existiríamos porque nos mandaron a casa en dos oportunidades. Tampoco quiero ponerme en fiscal de una cantidad de compañeros que miran para todos lados y no encuentran una salida, porque ven un gobierno que empuja para un lado, y ven que los empresarios se han hecho fuertes, porque esto del salario lo venían pidiendo desde que asumió Macri”, aseveró.