Desde a Camara de Comercio de Ushuaia, la flamante presidente, Claudia Fernandez reclamo al Gobierno Provincial y al Municipio por las ferias que estos promocionan y organizan que atentan contra los comerciantes de la ciudad, puesto que muchos de los feriantes no pagan impuestos y son una competencia desleal para el sector que preside.

Por FM Del Sur indico que tuvieron una reunión con el ministro de economía de la provincia, el titular de la AREF y el secretario de comercio, además de funcionarios de la Municipalidad de Desarrollo Social y Gobierno. “Hicimos una convocatoria a todos los entes para poder trabajar en forma conjunta sobre la situación que se está dando con las ferias que se arman desde la Municipalidad y desde el Gobierno, dentro de Desarrollo Social. Nosotros no estamos en contra de los feriantes, pero tendríamos que encuadrarnos todos dentro de la misma medida. El secretario de Gobierno Omar Becerra nos informó que hay una ordenanza municipal con los requisitos para estar dentro de la feria, tienen un registro de feriantes y queremos que estén dentro de un marco legal, porque se dan situaciones que nos perjudican”, expuso.

Por otra parte, agregó que están en conversaciones con el ministro de Industria Ramiro Caballero, para que los productos electrónicos se puedan vender directamente en los comercios de la ciudad. La semana que viene está prevista una reunión y “la expectativa es una rebaja de precios sensible en celulares, textiles, porque hay muchas producciones y se puede hacer la compra aquí, sin sumar el costo del transporte que hace subir tanto el costo en la ciudad”.

Fernandez apunto a las denominadas Saladitas, “No estamos en contra de los feriantes, pero tenemos que estar todos encuadrados en las normas” y dio detalles del encuentro mantenido con autoridades provinciales y municipales, para encuadrar a los feriantes en las normas y evitar una competencia desleal.“En las ferias hay reventa de ropa, de distintos productos, y la reventa no está autorizada para una feria. Queríamos conocer si se tributa, porque nuestros socios nos plantean que pagan alquileres, sueldos, y cuando llega una fiesta importante hay una feria y nuestros productos también están dentro de la feria. Fue una primera reunión y quedamos de acuerdo en trabajar de forma conjunta para defender el comercio legal y que no se instalen estas enormes saladitas en la ciudad”, sostuvo.“El secretario de Comercio se puso a disposición para toda la capacitación de nuestros empleados y de los feriantes en derechos del consumidor. Como Cámara estamos asociados a al CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio, y también somos miembros de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Tenemos capacitadores formados y los ofrecimos para los feriantes”, apuntó.“Queremos que todos estén encuadrados y no estamos en contra, por la situación en que está el país. Estas ferias no son permanentes, se hacen esporádicamente y ojalá no se necesiten porque se aspira a que el emprendedor pueda formarse en una pyme y trabajar, con más crecimiento”, sostuvo.Consultada sobre la situación del comercio, dijo que “es muy preocupante. Se han perdido muchos puestos de trabajo y es muy difícil mantenerlos, porque todos los sueldos del comercio tienen el 80% de zona desfavorable, que también se tributa. O sea que en los aportes de las empresas hay un 80% más, y el comerciante tiene serios problemas para mantenerse, por eso hay tantos locales vacíos”.