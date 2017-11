Una mujer sostiene que un policía le está usurpando parte de su terreno y no se quiere ir, la mujer que es una ocupante irregular en el Barrio Dos Banderas, denuncio que un efectivo de la policía provincial le usurpó un terreno dentro de terreno que también es usurpado y afirmó que éste no solamente no se quiere ir, sino que ahora llevo a su propia pareja al lugar.

"Yo por darle una mano, le dije: 'Ahí tenés un lugarcito, hacete un 3 x 3'. Primero vivía en el mismo sector donde estoy yo, pero después lo trasladé a uno un poco más alejado", prosiguió en su relato, e indicó que el Subcomisario de la Seccional le dio "su palabra y la garantía", de que el hombre se iba a ir de su casa a fin del mes pasado. Pero que aún no lo hizo.

"Le dí un lugar, le dí un espacio por un tiempo, porque supuestamente lo necesitaba. Me dijo que la estaba pasando mal. Así me dibujó la situación", contó la vecina -en diálogo con "El Ángel de la Radio"-, quien se lamentó por su decisión, ya que "pasaron 5 (cinco) meses" y el sujeto continúa en su vivienda, presuntamente sin intenciones de moverse."Hablo con su jefe y resulta que ahora él me denuncia a mí por amenazas...Yo quiero que se vaya ya; estando en mi propia casa, ¿qué puede llegar a pasar mañana? El está armado, uniformado; es una vergüenza la conducta que tiene para ser un servidor público", concluyó con enojo la vecina quien no dio el nombre del efectivo.