La Cámara de Diputados sancionó esta madrugada la ley de paridad de género que obliga a todas las fuerzas políticas a intercalar hombres y mujeres en las listas legislativas desde 2019 habrá un 50 por ciento de representación femenina. El proyecto había sido aprobado el año pasado en el Senado, tenía dictamen pero no estaba en el temario de la sesión, hasta que Victoria Donda pidió apartarse del reglamento e incluirlo.

El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, opinó que "no se puede alterar el plan cuando a uno se le ocurra". "No puede someter a votación un apartamiento que está previsto en el plan que va a ser considerado con posterioridad a otros temas", le dijo a Emilio Monzó, presidente de la Cámara.

Luego de varios cruces e interrupciones, se aprobó el apartamiento del reglamento y mientras se trataban otras iniciativas Donda volvió a pedir que antes se votara la paridad de género. "No nos andemos apurando entre nosotros, haciéndonos los barrabravas", pidió Negri. "Lo entiendo, pero también comprendo el contexto…", dijo Monzó entre risas, y generó una ola de aplausos en el recinto. Minutos más tarde el proyecto se convirtió en ley.

Con 165 votos afirmativos, cuatro negativos y dos abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó en la madrugada de este jueves el proyecto de ley de paridad de género en listas electorales. El proyecto había sido aprobado por el Senado hace más de un año, luego de que los legisladores unificaran siete proyectos. La ley lleva la representación femenina al 50 por ciento en las listas electorales, algo que se aplicará por primera vez en las elecciones de 2019.El proyecto fue incorporado al temario de una maratónica sesión especial a partir de una propuesta de apartamiento del reglamento que presentó la diputada Victoria Donda. "Quiero que se someta a votación. Nosotras nos quedamos, tanto sueño no tenemos", reclamó la legisladora cerca de la 1.30.Luego tomó la palabra Karina Banfi, de Cambiemos, quien se mostró a favor del proyecto al tiempo que cuestionó el adelantamiento que exigió Donda. "Hay compromiso de discutirlo como corresponde, queremos un debate como se merece. No vamos a permitir es que nos vengan a manejar de manera capciosa a las dos de la mañana la agenda acordada. No somos un cachivache", planteó.Luego la peronista Lucila De Ponti les pidió a las mujeres de Cambiemos que permanecieran en el recinto. "No es momento de traer argumentos procedimentales y excusas del reglamento para no votarlo. En esta sesión se metieron un montón de temas que fueron acordados sobre la marcha. No hay ningún impedimento", dijo.