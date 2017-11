El informe del Tribunal de Cuentas develó el destino de los gastos reservados de la Secretaria de Seguridad que intentaron justificar el Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz y el Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray. Entre los elementos adquiridos figuran equipamiento antimotines y de espionaje, ademas de camionetas, las cuales no justifica el carácter secreto que se le dio a las compras. HAce un tiempo habíamos publicado que el Gobierno Provincial habia realizado compras de equipamientos con los cuales realizaba escuchas telefónicas (ver)

“equipamiento antidisturbios y antimotines para las unidades especiales de la policía provincial”

El Tribunal le aclara por nota al secretario Murray que la compra se autoriza bajo su responsabilidad

Equipamiento antimotines:

Un párrafo describe claramente el objeto de la compra:

La lista de proveedores involucrados en esta compra de 17 millones es interesante

GLOBALPLAT

Metrología Davnar

Vivas Julio Alejandro

Punto de Impacto

Emprendimientos Grupo Patagónico

Los pagos y los proveedores

Emprendimientos Patagónicos SRL

Punto de Impacto

Globalplat

Metrología Davnar

Vivas Julio Alejandro

Las observaciones:

No obra fecha de mesa de entradas de las facturas y remitos, que tienen la firma del subjefe de policía sin el sello referente a la fecha en que se plasmó

Hay pagos realizados antes de la emisión del decreto que los autoriza

No debía ser secreto:

Las camionetas secretas:

MaxxTechnology

concesionarias TDF Motors SRL

Bridge SRL

Bridge SRL

MaxxTechnology

escucha de móviles de telefonía celular

Y al igual que en el expediente anterior, sumó una larga lista de observaciones

También hay un error en la partida, al ser imputada a “gastos reservados”

MaxxTechnology

El informe se conocio luego del pedido realizado por los legisladores del MPF Mónica Urquiza y Pablo Villegas, con detalle de los expedientes intervenidos y auditados de la Secretaría de Seguridad, en el marco de compras realizadas bajo la modalidad prevista en el artículo 18, inciso h, de la ley 1015, que prevé el carácter secreto de las contrataciones directasTambién hay cuatro camionetas adquiridas para comisaría cuarta de Río Grande, armas y equipos para las fuerzas de seguridad. El organismo de control cuestionó el carácter secreto de elementos de uso habitual en la policía, y devolvió los dos expedientes, que suman más de 22 millones. Las observaciones son varias, respecto de irregularidades en el procedimiento, pagos anticipados y proveedores no inscriptos en el registro provincial.En la primera parte del expediente aclara que la tarea de control concluye cuando el área, en este caso la Secretaría de Seguridad, cumple con el envío de las actuaciones para el control posterior, dado que hubo tres expedientes exceptuados del control preventivo, dos a pedido de Murray, y uno a pedido del jefe de gabinete Leonardo Gorbacz.Los expedientes que desataron la polémica y enojaron a Murray, a punto tal que en la última reunión de comisión se negó a dar explicaciones, llevan los números 2972-SS/17y 6960-SS/17, en este caso el solicitante es Gorbacz, a cargo de la Secretaría de Seguridad.En marzo de este año el secretario pidió una prórroga de 11 días para la presentación de la documentación, que le fue concedida, y la ingresó el 6 de abril, tras pagar el equipamiento con fecha 20 de febrero. Al no haber observaciones, concluyó la intervención del Tribunal en este expediente. En ningún punto hay detalle de las compras realizadas y el Tribunal aclara que, si bien “a priori no pueden definir si corresponde la excepción”, le fue otorgada al secretario Murray, bajo su entera responsabilidad.Sin embargo lo que escribieron fue otra cosa, más allá de las palabras y las gacetillas de prensa. Lo cierto es que este expediente tramitó la compra de “equipamiento para el desenvolvimiento operativo de unidades especiales y la unidad científica de la policía provincial”, fue exceptuado el control preventivo a pedido del secretario Ezequiel Murray, quien recibió la misma advertencia del Tribunal respecto de su entera responsabilidad en esta compra por incumplimientos del procedimiento y ante cualquier perjuicio fiscal, debiendo hacer la rendición a los 20 días de efectuado el pago.: por decreto 812/17 del 29 de marzo de este año, se aprobó la adjudicación de la compra directa a las empresasS.A.,S.A.,(de Río Grande, venta de equipos informáticos),S.A. ySRL.El abogado del Tribunal de Cuentas Christian Andersen, en su informe legal ante esta consulta interna, responde con la observación de que “el Poder Ejecutivo Nacional ha declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad esta excepcional e indelegable”, y agrega que “no encuentra vigente otra normativa para el caso de los procedimientos encuadrados en el inciso h del artículo 18 de la ley provincial 1015”, que fue el invocado por el Secretario de Seguridad para justificar la compra secreta.El grueso del monto de este expediente de poco más de 17 millones fue destinado a la firma, que representa una de las compañías más importantes de la región que trabajan con tecnología aplicada a la seguridad, y consiste en “seguridad de las comunicaciones, contramedidas electrónicas, telefonía fija y móvil encriptada, videocámaras y equipos de audio, equipamiento especial para seguridad y fuerzas armadas, encriptación de documentos, telefonía móvil especial y software de reconocimiento de voz”. Esta empresa recibió $13.033.240 del total.En tercer lugar, apareceS.A., proveedor especializado en equipamiento forense, como luces especiales, reactivos físicos y químicos, elementos para recolección de evidencia y equipamiento de laboratorio, y la compra directa y secreta fue de $804.090.Finalmente surge un proveedor local,, vendedor minorista de Río Grande de equipamiento informático, a quien se le compró equipamiento por $29.024.No figura la constancia de inscripción en el registro de proveedores de Vivas Julio Alejandro ni el certificado de cumplimiento fiscal, requisitos ineludibles para contratar.. En el caso de Vivas, se adjudicó un presupuesto de 32 mil pesos cuando el proveedor presupuestó por 29 mil pesos; mientras que en el caso de Metrología Davnar S.A., se adjudica la compra por $473.146,80, pero se pagan $467.157,59.También se incumple la resolución de contaduría que obliga a un control interno, dado que “todas las actuaciones deben ser sometidas a auditoría interna antes de remitirse al control externo del Tribunal”, recuerda el auditor, y agrega que tampoco se verificó la auditoría interna de las órdenes de pago.Finalmente aparece en este informe el expediente 6960-SS/17, donde el responsable es Gorbacz, e involucra un monto de $5.266.400.En realidad, son cuatro camionetas destinadas a la comisaría cuarta de la margen sur, con su respectivo equipamiento.La Secretaría de Seguridad, por este expediente, recibieron ofertas de la firmaS.A. -que merece un párrafo aparte-, de laspor $2.620.000 y de, que cotiza $2.366.400.Para la adquisición de camionetas, se optó por la empresa, que facturó $546.600 cada una, más gastos de patentamiento por $45.000, también por cada una, haciendo un total de $2.366.400. Los vehículos fueron adquiridos el 9 de mayo de este año.El total de compras de este expediente es por $5.266.400. Tampoco se cumplió con los plazos de presentación para el control posterior y se tramitó una prórroga de 20 días.No hay intervención de la auditoría interna, y se cuestiona el carácter secreto de la contratación, porque “tratándose en este caso concreto de la adquisición de vehículos destinados al uso de la comisaría cuarta de Río Grande, no existen motivos para otorgar el carácter de secreto a la misma”, expone el Tribunal de Cuentas.También observan que se pide el pago por anticipado, pero no hay constancia a la fecha de estas actuaciones de la recepción de los bienes, y asimismo observan que se procedió a “ordenar el pago sin la firma de compromiso de los oferentes”. Concluidas las observaciones, se devuelve el expediente.