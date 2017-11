Una mujer identificada como Clara Guerrero denunció a Mariano Chebel , un reconocido corredor automovilístico por golpearla, según la mujer este ultimo ingresó al local comercial Lipshot (ubicado sobre la calle Espora casi Alberdi) de Rio Grande y tras varios insultos que realizó a su hijo, comenzó a atacar salvajemente a ella.

La mujer explicó que la situación habría surgido por una discusión que habían tenido la noche anterior, su hijo y el atacante, Chebel.

“Entró esta persona y fue derecho a atacarme Y le dije: -Chebel, por qué peleás-, pero no se calmaba. Me decía vieja de mierda me atacaba y no se calmaba, correte vieja de mierda, me gritaba hija de puta. Me pateó y salió a la vereda donde fue agarrado por mi hijo”, manifestó Guerrero, quien en su denuncia también consignó que fue blanco de insultos muy subidos de tono.La denunciante indicó que tras calmar la situación fue llevada al nosocomio por los efectivos policiales a quienes agradeció por esta acción. “En el hospital me atendieron por las grandes hinchaduras que tenía en el cuerpo; la pierna me quedó muy hinchada. Él me azotó mucho también”.“Mi hijo y varios amigos anduvieron en bicicleta y en la zona de la vereda de la casa de Chebel fue echado y amenazado. Mi hijo se retiró sin dramas y después vienen al negocio y me golpean salvajemente”, sostuvo Guerrero.