Una mujer aseguró que fue victima de motochorros en Ushuaia, donde incluso relato que uno de los delincuentes Javier Alejandro Uribe ingreso al automóvil y la cacheteo para amedrentarla.

En dialgo con FM Espectaculo la misma continuo con su relato, al momento del robo “no tenía el celular, sólo una campera a la que le dije que se la lleve. La tomó y nuevamente me pegó un cachetazo, para luego irse por calle Darwin”.

el que estaba manejando la moto lo dejo solo (al acompañante) y la gente que lo estaba persiguiendo lo agarró, y después lo detuvo la Policía

Javier Alejandro Uribe

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Darwin y Magallanes, segun relato la mujer: Yo estaba yendo por Magallanes y esperando el semáforo de Darwin, a las cinco de la tarde y me dirigía a buscar a mi hijo, cuando veo que una moto se estaciona al lado mío; alli uno se baja, pensé que me venía a preguntar por alguna calle, pero se acerca y se me mete adentro del vehiculo diciendome dame el celular, "Hija de Puta" y me empezó a dar cachetazos”, relato la mujer.Dijo que no pudo identificar al sujeto que conducía la moto: “El que manejaba no lo vi, fue todo tan rápido. Lo único que pude ver es que cuando unos chicos que estaban al ver la situación me auxiliaron y otros fueron a correr con sus autos a la moto”.La mujer dijo que recien ayer se enteró que el caso fue dado a conocer por las redes sociales: “Ayer me entero el nombre de la persona que hizo esto, porque se ve que alguien lo reconoció. La gente está asustada y por un lado está bueno que se sepa quién es pero también genera mucho odio”.Por su parte, fuentes policiales confirmaron el hecho delictivo e indicaron que por el hecho fue aprehendido un sujeto identificado comode 28 años de edad, aunque todo esto se encuentra en una etapa de investigación, en donde también se busca a otra persona la cual podría haber conducido la moto.