El intendente de Rio Grande Gustavo Melella se refirió a la preocupación planteada por algunos Concejales de esa ciudad en torno a los perjuicios económicos que generaría un fallo desfavorable para los municipios y a favor del Gobierno Provincial sobre el cobro del impuesto inmobiliario.

Además marcó un paralelismo con lo reclamado a nivel nacional por la Provincia en torno a la aplicación del Fondo del Conurbano y manifestó que, “ojalá la Provincia, como le pide a la Nación el dialogo político, también sea lo mismo con los municipios en cuanto al Impuesto Inmobiliario”.

Consultado sobre el paquete de reformas anunciadas por el presidente Macri

Sin embargo adelantó que, “hay cosas que son necesarias cambiar “y ejemplificó casos como, “la carga impositiva sobre la producción y el comercio”.

“De algunos no escuchamos nunca la voz en defensa de la ciudad, así que me alegra que ahora estén preocupados”, disparó el mandatario.que puso en alerta al Gobierno Provincial, el intendente decidió ser cauteloso y expresó que, “hay que espera para ver cuales son las reformas que propone el gobierno nacional”.Por ultimo resaltó que, “en el Estado no es que todos los empleados son vagos y hay que achicar, porque ese discurso es demagógico” y pidió que, “no etiquetar que en el Estado son todos ñoquis”, finalizo Melella.