La autodenominada Mesa Multisectorial por la Soberanía marcho este lunes 20 en Rio Grande en reclamo contra la política del Gobierno Nacional de “despoblar la isla”, según rezaba la consigna, la marcha núcleo unas mil personas en la zona de la Plaza de las Américas donde se dieron cita los sindicatos componentes, en la presentación de un documento consensuado en resistencia contra “políticas extorsiva que son parte de un plan para despoblar la isla”.

Además exigimos que el Estado garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social, que garantice el principio de autonomía sindical y se abstenga de intervenir en la vida democrática de nuestras organizaciones.

Más vigente que nunca, reclamamos el mantenimiento de todas aquellas políticas públicas que garanticen el proceso de poblamiento y la puesta en marcha de todas aquellas que las profundicen, ya que cualquier acción en contrario, corre a favor de los intereses coloniales de los británicos y en detrimento de generaciones de argentinos que han invertido en un proyecto de Nación que se extiende y se ocupa de su destino de País bicontinental y bioceánico.

En el acto hubo distintos oradores representantes de distintos sectores sindicales como; Yolanda Dips del sindicato de prensa, Yamila Prinos desde trabajadores del Estado Provincial, Verónica Andino de SUTEF y Pablo Ibáñez de la UOM.En ese sentido pidieron resistir “lineamientos foráneos” a los que señalaron “políticas extorsiva que son parte de un plan para despoblar la isla” y que se hará “extensivo a todos los sectores del trabajo, por parte de sus responsables políticos y cómplices del sector empresarial, burócratas sindicales, y una justicia corrupta”.Solicitamos que el Estado cese en la persecución contra dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representantes de los trabajadores y en particular por el desarrollo de acciones como la huelga y la protesta.En este marco, de un Gobierno para unos pocos, se ha venido a profundizar el plan de entrega de nuestras tierras y recursos naturales. La Patagonia ha sido el blanco sistemático de los gobiernos de turno. No es casual la persecución que padecen los hermanos Mapuches, ni la muerte del compañero Santiago Maldonado, mucho menos la detención de los compañeros que encabezan la conducción de ATE Río Negro al denunciar los oscuros negociados del gobernador de esa provincia. No es casual el ahogo financiero padecido por las trabajadoras y trabajadores de Santa Cruz, pero se profundiza con el pacto de gobernabilidad dónde las y los Diputados del Frente para la Victoria y Cambiemos, aprobando el Convenio de Asistencia Financiera, congela los salarios de los Estatales por dos años, la destrucción de los convenios colectivos y el procesamiento de los compañeros que defienden los derechos de cada uno de las santacruceñas y santacruceños. Neuquén y Chubut no escapan a los azotes del grupo empresarial Cambiemos, sufriendo ajustes feroces.Con la misma energía y contundencia que defendemos nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, las islas y territorios australes y Antártida, defendemos la permanencia de argentinos y argentinas de todas las edades que pueblan la provincia de Tierra del Fuego. Defendemos su permanencia y las fuentes laborales que permiten sostener y consolidar el polo industrial y tecnológico más importante del País.Los trabajadores y el Pueblo no dudamos que pronto se nos presentará la revancha y seguimos atentos, organizados y sobretodo trabajando en la máxima unidad a través de una sola consigna: la continuidad de todos los puestos de trabajo para conservar nuestro derecho a vivir en la Tierra del Fuego con dignidad, haciendo patria, defendiendo nuestra Soberanía con la experiencia de nuestros trabajadores, la energía de nuestros jóvenes y estudiantes, la creatividad de nuestros artistas y con la fortaleza de nuestros combatientes hasta lograr la victoria siempre”, finaliza el documento.