El Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Luís Bechis anunció un paro de actividades para el próximo viernes 1 de diciembre ante la preocupación y falta de claridad por las reformas para acortar las Ferias Judiciales y ampliar el horario laboral que pide el Gobierno nacional a la Corte. Remarcó que hay una “embestida hacia el sector judicial y nosotros queremos hacer la defensa de todos los judiciales del país”.

Sin embargo Bechis dijo que en la provincia “tenemos reuniones permanentes, hemos realizado presentaciones, de las cuales estamos esperando algún tipo de respuesta y seguramente vamos a tener alguna actividad gremial el día primero, dado que no podemos estar distraídos en esto que se está llevando adelante por parte del Poder Político, que directamente es poner a la sociedad en contra de los judiciales, y esto nos preocupa y mucho porque creemos que no es la manera, no es la forma”, aseguró el funcionario judicial en referencia las pretensiones de que la Justicia reduzca el período de ferias.

Finalmente hizo un llamado “a la unión y a la integración de todas las entidades gremiales de la provincia para ver de qué manera defendemos a aquellos que representamos” y avizoró “tiempos muy difíciles para los estatales y para los privados”.

Bechis aseguró que desde la organización sindical “estamos muy preocupados, es algo que nos tiene en alerta, aunque a nivel nacional ya declaramos un paro total para el 1 de diciembre a lo largo y ancho del país, medidas que además están motivadas por las medidas que tomó la Corte Suprema de Justicia que afecta todo aquello que era el régimen de trabajo de los judiciales nacionales y federales”, dijo a FM del Sur.También a nivel provincial “estamos preocupados porque no tenemos ninguna resolución por parte de aquellos que administran justicia en la provincia”.Bechis opinó además que el Gobierno nacional “ha generado desprestigio a la justicia”, aunque “tenemos una Justicia que es obediente ya que está haciendo directamente procesamientos que no tienen nada que ver con los códigos de procesamiento en la Argentina”.Entendió que el “estado provincial ya tiene un ajuste como lo es el congelamiento, la cuestión tributaria, la cuestión de la coparticipación, el suplicar de parte de la provincia para poder tener los recursos, y seguir funcionando de la manera que lo está haciendo, por lo cual hay una serie de cuestiones que hay que saber separar”, dijo, al tiempo que agregó que a mi entender los funcionarios nacionales “han maltratado a nuestra provincia, y con eso creemos que no tenemos un Gobierno nacional que sea federal, que piense en geopolítica, y que no tiene en cuenta a los ciudadanos de Tierra del Fuego cosa que sí está haciendo con la provincia de Buenos Aires en perjuicio de otros territorios”.