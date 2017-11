Uno de los puntos del Pacto Fiscal firmado por los gobernadores y el Gobierno Nacional se refiere a la implementación de un plan de Retiro y jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales, según de desprende de las primeras informaciones que se conocen del acuerdo firmado.

Hasta el momento sobre el acuerdo firmado por la gobernadora con Nación, solo se conocieron los aspectos generales y las declaraciones que hizo la mandataria en la conferencia de prensa junto a los Ministros del Gobierno Nacional, pero en concreto Bertone no informo cuales eran los beneficios o lo que se implementara en la provincia luego de esta firma del Pacto Fiscal que deberá ser refrendado por la Legislatura.

Desde el gobierno provincial manifestaron que recién luego del fin de semana largo tendrán un informe completo sobre todo los acordado con Nación por la gobernadora, aunque en lineas generales indicaron que no afectara el acuerdo la cantidad de recursos que recibe actualmente Tierra del Fuego.

Según se pudo el costo por la implementación del plan retiros y jubilaciones anticipadas deberá cumplirse antes del 2019 y los mismo serán asumidos por el Estado Nacional.En cuanto al temor de mucho sobre el traspaso de la Caja de Jubilaciones Provincial al ANSES, dentro del acuerdo se incluyo que habrá ayuda para el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas, pero únicamente sobre el déficit que provoque las jubilaciones armonizadas con las condiciones del ANSES que son 60 y 65 años para jubilarse y 30 años de servicios.Aunque no supieron responder sobre si ya esta definido del condiciones del plan de retiros y jubilaciones anticipadas para los empleados públicos provinciales puesto que aun no cuentan con toda la información al respecto. El mismo deberá ser refrendado por la Legislatura en caso de concretarse y ademas adherido por los municipios.