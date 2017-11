La gobernadora Rosana Bertone firmó con el Gobierno nacional, la UOM y AFARTE un acuerdo que tal como lo adelantamos, realizara de forma gradual la baja de los impuestos internos a los productos electrónicos que no se fabriquen en Tierra del Fuego, a la vez que se consensuó llevar adelante un trabajo en conjunto para mejorar la competitividad de la industria fueguina en los próximos cinco años y que resulte en una baja progresiva de los precios, manteniendo a la vez las fuentes de empleo en el sector.

A partir de enero de 2018 estos productos tributarán el 10,5% hasta llegar al 2% en el 2023

Firmaron el denominado “acuerdo sectorial por la producción y el empleo”, la gobernadora Rosana Bertone; el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario general nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el secretario general nacional de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica, Luis García Ortíz; el presidente de Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (AFARTE), Federico Hellemeyer; Alberto Hojman, de BGH; Martín Vaca Narvaja, de Brighstar Fueguina; Isabel Mezzetti, de Carrier Fueguina; Roberto Vázquez, del Grupo Mirgor; Luis Galli, del Grupo Newsan; Gabriel Gruner, de FAPESA.; Enrique Jurkowski, de Radio Victoria; Marcelo Padovani de Electrofueguina; Carlos Eduardo García, de Digital Fueguina.

Despues de tanto show mediatico alarmista y operativos de prensa del propio Gobierno Provincial planteando un escenario apocaliptico a pesar de saber desde el fin de semana cuales serian medidas referentes a la quita de los impuestos internos para los productos electronicos, desde el Gobierno nacional, representado por el Ministerio de Producción, la Provincia de Tierra del Fuego representado por Bertone, el sindicato UOMRA (Unión de Obreros Metalúrgicos de la República Argentina) y las empresas representadas por AFARTE firmaron un acuerdo.Desde el Gobierno nacional se obtuvo el compromiso de implementar progresivamente la rebaja en los impuestos a los productos que no se fabrican en Tierra del Fuego.. Asimismo, se trabajará para mejorar los costos aduaneros, la seguridad en las rutas del transporte terrestre, los costos del transporte marítimo de cabotaje y en llevar adelante acciones y medidas para eliminar el contrabando.Por su parte, desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego se contempla el mantenimiento de la alícuota reducida de la tasa de verificación de proceso productivos al 1,1% entre 2017 a 2020 y al 0,9% a partir de 2021 para los mismos productos alcanzados con por tasa cero de Impuestos Internos Nacionales, y de la exención del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales para esos mismos productos y a reducir los costos portuarios. mantendrá las condiciones tributarias actuales para el sub régimen industrial, y se enfocará en reducir los costos portuarios como aporte para la baja de los precios."Desde que asumimos nos dimos la tarea de mejorar nuestra industria, disminuir los costos resultado de burocracias innecesarias, trabajar en conjunto con el Gobierno nacional para agilizar trámites aduaneros y mejorar la logística de transporte", aseguró la Mandataria.El acuerdo establece que el Gobierno nacional remitirá al Congreso un proyecto de ley de que impulse la reducción a 0 de la alícuotas de Impuestos Internos, a partir de enero próximo, para aires acondicionados de hasta 6 mil frigorías, hornos a microondas, celulares, monitores, televisores, reproductores de DVD, equipos de audio, autorradios y decodificadores fabricados en la provincia, y una reducción escalonada en 5 años para los que no sean originarios del área aduanera especial de Tierra del Fuego, que va del 17% actual al 10,5% durante 2018; al 9% en 2019; 7% en 2020; 5,5% en 2021; 3,5% en 2022 y 2% en 2023. Además, como medida de protección de la industria local, se compromete a impulsar la aplicación de derechos de importación extrazona a receptores de TV, celulares, aires acondicionados, hornos a microondas, equipos de audio, autorradios, decodificadores de TV, monitores y reproductores de DVD.Además participaron de la firma realizada en el Palacio de Hacienda, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau; el secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen; el ministro de Producción de la provincia de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero; el secretario general de la UOM de Tierra del Fuego, Oscar Martínez y representantes distintas empresas del sector.