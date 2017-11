Un grupo de gremios públicos y privados alineados actualmente a la gestión Bertone brindaron una conferencia de prensa en la Seccional de la UOM en Ushuaia en rechazo a las medidas anunciadas por Nación sobre la quita de impuestos internos a la electrónica. Además de los metalúrgicos participaron gremios estatales como ATE, Judiciales y privados, como el caso de la UTHGRA.

La idea es emitir un documento con la mayor cantidad de adhesiones posibles con el propósito de mostrar la unidad de la fuerza del trabajo, privada y estatal de Tierra del Fuego.

El metalúrgico señaló que “con estas medidas, en caso de concretarse, lo único que hace es desaparecer a Tierra del Fuego del plano laboral, y lo que muchos apostaban a renovar el régimen de promoción de la 19.640, creo que con estos proyectos de ley, lo único que está haciendo es adelantar el vencimiento y su eliminación”.

Este jueves se volverán a reunir para firmar un documento de rechazo a las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda de la Nación que atentaría contra la producción electrónica fueguina. El viernes la gobernadora convocoa los Intendentes, Legisladores, Concejales y a las Camaras Empresarias a Casa de Gobierno.Durante la conferencia de prensa manifestaron su preocupación por el riesgo que correrán los más de 10 mil puestos laborales en la industria y que tendría “un impacto indirecto en 45 mil personas”, la misma se realizó en el propio edificio de la UOM y estuvo encabezada por el secretario General seccional Ushuaia, Héctor Tapia, quien a su vez estuvo acompañado por el secretario General de ATE, Carlos Córdoba; el secretario General de la UTHGRA, Ramón Calderón; y el secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Luis Bechis.En ese sentido Córdoba dijo que “lo dicho por el ministro Dujovne nos tiene muy preocupados y nos pone en alarma total porque primero somos habitantes de Tierra del Fuego; segundo somos representantes de los trabajadores; y tercero, tenemos nuestras familias aquí donde queremos que nuestros hijos y nietos se desarrollen”. “Esto de sacarle el 17% a las importaciones de dispositivos electrónicos, fulmina a la mano de obra de nuestros compañeros trabajadores de la UOM”.En tanto se convocó para hoy jueves a las 10 de la mañana a todos los dirigentes gremiales, públicos y privados y a todos los trabajadores para concentrarse en el edificio de la UOM en Ushuaia en Motter 2541.“Convocamos a todos los dirigentes, a sea de la CGT, de la CTA, porque no vamos a tener tiempo de distribuir las invitaciones para reunirnos este jueves acá en la UOM. Esto es en defensa real de la provincia, porque lo que anuncia Dujovne es muy malo para todos los trabajadores”, sostuvo Córdoba.Por su parte Tapia sostuvo que “nos ha generado preocupación por cómo se están dando las cosas, con este proyecto que busca quitar aranceles y si bien la Gobernadora (Bertone) se juntó esta semana con autoridades nacionales no le dijeron nada y ahora sale esto a través de los medios”.“Esto no es un problema solamente de los metalúrgicos sino que golpea a todos”, alertó Tapia y manifestó que “hemos hablado sobre unificar la consigna que nos una a todos para defender a Tierra del Fuego de medidas como estas”.