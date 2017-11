Otra vez la Secretaria de Seguridad dejo en evidencia que tampoco los números no son su fuerte, si la primera vez fue solo un error de palabras (ver)

Mientras desde el Ejecutivo se buscó aclarar la polémica por tres expedientes de compras “secretas” por 25 millones, aunque la explicación no conformó a los legisladores mopofistas que tuvieron un tenso cruce con el legislador Pablo Blanco (UCR) y los funcionarios del área de seguridad, encabezados por Ezequiel Murray.

“Es inconstitucional”:

“ No termino de sorprenderme ayer dijeron que eran 17 millones en contratos reservados. Hoy nos dicen que son 24 millones. Igual no traen los expedientes ”, señaló y reclamó copias de los tres expedientes, que la Secretaría de Seguridad se comprometió a enviar.

Desde el MPF otra vez salieron a expresar su malestar por la situación, “No entiendo qué compra la Secretaría de Seguridad que la gente no pueda saber", planteó el legislador Damián Löffler (MPF) durante una nueva y tensa reunión que mantuvieron con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Presupuesto de la Legislatura.En el inicio de la reunión, tras reproches entre los legisladores Villegas y Blanco, Murray reiteró que no existen gastos reservados en la Provincia “y esto lo dice el artículo 73 de la Constitución, aunque sí podría haber, en caso de ser necesario, compras secretas para cualquier parte del Estado”.“Se informó al Tribunal de Cuentas y está la documentación enviada para su publicación en Boletín Oficial, están los expedientes, uno de 17 millones como así también otro de un 1 millón cuatrocientos mil y otro de cinco millones quinientos mil pesos, todos fueron auditados por el Tribunal de Cuentas”, aseguró Murray.La explicación no conformó a los legisladores del Movimiento Popular Fueguino (MPF), que así lo manifestaron durante la primera media hora de la reunión.Por su parte, el legislador Pablo Villegas reprochó que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad hayan asistido nuevamente a la Legislatura sin los tres expedientes bajo análisis, recordando que “si uno es un legislador provincial tiene la obligación y el derecho de ejercer actos de control de gestión del Poder Ejecutivo, y en consecuencia esos expedientes hoy debieron estar acá para saber qué compraron, a quién le compraron, para qué le compraron y enfundados en qué motivos”.Villegas aseguró que “nadie está en contra de equipar a la Policía de la Provincia con la mejor tecnología, pero sí tenemos el derecho y la función de saber qué se hace y por qué se hace de tal o cual modo, entonces sinceramente no entiendo la razonabilidad del planteo, estamos hablando de 24 millones de pesos”, afirmó.