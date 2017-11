El Tribunal de Cuentas informó sobre los polémicos gastos y los expedientes declarados como secretos por la Secretaria de Seguridad que termino en un papelón de los funcionarios en la Legislatura (ver) (ver)

Primero se habló de 17 millones en gastos secretos, pero son más, y entre estos expedientes no está incluida la obra de Puente Justicia”, aseguró, dado que en la reunión de comisión se habló del destino de fondos al destacamento policial de ese lugar, al menos en parte.

Observaciones del Tribunal de Cuentas:

Advirtió que “no pueden fundamentar la compra secreta por razones de seguridad de estado, de elementos para la policía provincial, porque la adquisición de camionetas no veo que deba ser de carácter reservado”.

La legisladora Urquiza fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, y dio cuenta de algunas novedades, pese a que el secretario Ezequiel Murray se negó a dar explicaciones en la última reunión de comisión y la parlamentari indico que las contrataciónes directas supera los 26 millones, distribuidos en varios expedientes observados.De los expedientes remitidos por el organismo de control, surge la compra “de elementos, y entre ellos compraron camionetas”, afirmó la legisladora, compartiendo su sorpresa por el carácter secreto que le dio el gobierno.También dio a conocer que faltaron a la verdad los funcionarios, al decir en la reunión de comisión que estas compras secretas habían sido autorizadas y auditadas por el organismo de control. De la información recibida surge que “lo que solicitaron mediante una simple nota fue la no intervención previa en la compra. El Tribunal emitió una resolución donde los autoriza, pero les puso plazos para rendir, y puso la responsabilidad en cabeza del Secretario de Seguridad (Ezequiel Murray). Es más, algunos expedientes los pone en cabeza del ministro Gorbacz”, remarcó la legisladora.Esta información “la están analizando nuestros técnicos y nos vamos a reunir para analizarlo detalladamente en el día de la fecha. Lo que puedo adelantar es que compraron camionetas por contratación directa y en forma reservada, a una agencia de la provincia. Para justificar una contratación directa debe haber informes técnicos que lo fundamenten, y hay que cumplir con determinadas condiciones”, sostuvo, no viendo en principio que ese paso se haya dado.También hay dudas sobre la contratación directa, más allá de que pueda haber determinadas marcas de vehículos que ofrezcan algún tipo de equipamiento que otra no tiene. “Hay equipamiento que podrá proveer una firma o no, pero no puede ser una contratación secreta. Los chalecos antibala son equipamiento de seguridad del personal policial y eso no puede pasar por una contratación secreta”, agregó Urquiza, que hoy podrá ampliar detalles de estos expedientes, indico.