En Tierra del Fuego los Concejos Deliberantes de las tres ciudades están bajo la lupa desde hace tiempo y, así y todo, los actuales Concejales siguen generando mas gastos, mas cargos políticos, mas ñoquis, más nombramientos de familiares, más edificios alquilados para albergar esas monstruosas estructuras politicas. En Ushuaia se gasta 30 millones de pesos por Concejal, en Rio Grande 22 millones.

En Tolhuin todo es del Frente Para la Victoria:

El gasto en el Concejo Deliberante de Ushuaia

Por lo tanto, se gastan en total, los bloques políticos, 105 millones de pesos anuales (ver listado)

En Río Grande no se quedan atras : En esta ciudad la Carta Orgánica establece que se debe aumentar en dos el números de miembros de ese Cuerpo Colegiado en la medida que la cantidad de habitantes supere los 100 mil, por lo que para el próximo período, ya es fija, en lugar de siete Concejales habrá nueve aunque a diferencia de Ushuaia, en esta ciudad se deberá seguir manejando con el 8% del Presupuesto Municipal que es el techo que se le impuso a la institución legislativa con la sanción de la Constitución Municipal.

Austeridad y eficiencia:

Pero comencemos por el Concejo Deliberante de Tolhuin que junto al Municipio, comandado por el intendente Queno es una verdadera “caja de pandora”, nadie sabe lo que se gasta o lo que hacen en esa localidad con los fondos públicos pese a las múltiples y vergonzosas necesidades que tiene la gente que vive allí en materia de servicios básicos, infraestructura; pavimento y servicios municipales.A esto se suma que losfueron los principales promotores, con el Intendente de la creación del Departamento de Tolhin finalmente aprobado el viernes por la legislatura pero que implicaría una nueva erogación en las cuentas provinciales y una nueva pérdida de recursos para Ushuaia y Rio Grande las cuales cuentan con mayor población y necesidad que la que actualmente tiene la localidad mediterránea que pese a los enviones que se le han dado en los últimos años, no termina de despegar ni definir su perfil económico.En la actualidad, el Concejo Deliberante les cuesta a los vecinos de Ushuaia la friolera suma de 170 millones de pesos anuales. Esta suma es la que corresponde solo a sueldos, luego está el resto de los ítems. Pero, además, los ediles, perciben más salario que el propio Intendente que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad la administración de todo el Municipio.Ahora, desmenuzando un poco la información se advierte que desmembrando el gasto de cada Bloque político con el sueldo de cada concejal y de correspondientes asesores (15 en promedio por cada edil, desde padres, hermanos, esposas, amigos, cuñados e inclusos hijos de funcionarios que sin la mínima experiencia, capacidad o estudios figuran como asesores), la ciudad de Ushuaia gasta 15 millones de pesos anuales.Es decir, la ciudad invierte anualmente, en un concejal, un promedio 19 millones de pesos anuales sólo contando los sueldos de la planta política (incluyendo los sueldos del concejal, de los asesores y de las autoridades).Por último, hay que destacar la violación del art. 97º de la Carta Orgánica Municipal, que establece que la remuneración por todo concepto que perciban los funcionarios públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los poderes públicos, en ningún caso puede superar a la del Intendente. En este sentido, un concejal cobra un 10% más que el Intendente y, en el caso del Presidente del Concejo, un 22% más superando los 100 mil pesos mensualesEstos números no hacen otra cosa que darle la razón al Presidente de la Nación sobre la necesidad de promover la austeridad en las instituciones públicas de la República; las provincias, y los Municipios por lo que los ediles deberán poner las barbas en remojo frente a una sociedad que cada día es más demandante en cuanto a la transparencia de los fondos públicos y la eficiencia del gasto público.De esta manera el Concejo Deliberante de Río Grande, a partir del 2020, se deberá ajustar el cinturón porque tendrá dos Concejales más y los recursos van a ser más finitos y ya no va a ser tan sencillo gastar a diestra y siniestra en una institución que para en la actual composición, para siete concejales, se proyecta un presupuesto de 155 millones de pesos para el año próximo es decir un poco mas de 22 millones por Concejal si tenemos en cuenta los gastos totales.Dado los números y gastos que implican los Concejos Deliberantes de las tres ciudades fueguinas la sociedad se merece un debate serio y público sobre los recursos económicos que demandan y el beneficio que esto genera para el resto de los vecinos.Es necesario entonces que los propios Concejales sean protagonistas del cambio ya no se trata de ver de dónde sacar un peso más para pagar sus caprichos politicos, sino de gastar menos y ser más productivos. Alguna vez el hilo deberá cortarse por lo más grueso. Ese es el desafío.