La investigación judicial sugiere una conexión entre el “Fueguino Hotel”, el establecimiento de cuatro estrellas y 53 habitaciones ubicado en el centro de Ushuaia, con maniobras de lavado de dinero y el escándalo de corrupción conocido como el FIFA Gate, involucra también al Banco de Tierra del Fuego, según confirmaron fuentes ligadas a la causa.Uno de esos créditos, por $3,4 millones, fue otorgado por el BTF el 5 de julio de 2007, igual que una serie de autorizaciones posteriores para girar en descubierto. Y el socio del “Fueguino Hotel” que denuncia haber sido defraudado por sus pares, asegura que esos préstamos fueron autorizados valiéndose de “formularios de garantías con firma falsas”, maniobra que -según su postura- no se podría haber realizado sin la anuencia de los directivos bancarios.El desencadenante que desnudó la trama de lavado y su presunta relación con el negocio del fútbol surgió de un expediente judicial tramitado en Ushuaia a partir del año 2012, luego de que Guillermo Petti presentó una denuncia penal en la que manifestó haber sido defraudado por los restantes socios de Limay, incluido su propio padre.Lo que Petti (h) sostiene es que, de esta forma, su padre, Grondona y Aversa no solo lo habrían defraudado a él patrimonialmente, sino que se habrían realizado movimientos económicos sospechosos, lo que ya dio lugar a que la Justicia fueguina enviara copia de las actuaciones a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que interviene en el caso desde junio de 2016.Además de que Julio Ricardo Grondona es el presidente de Arsenal, y su cuñado Aversa es el tesorero, el escribano Federico Aldo Di Pace es vocal de la comisión directiva del club.Por esta imputación, tanto los socios (Grondona, Aversa y Petti padre) como los escribanos fueron llamados a prestar declaración indagatoria, y todos (menos Petti) ya se presentaron. En tanto, la Justicia no avanzó todavía sobre las presuntas responsabilidades de los directivos del BTF.Por ejemplo, en la contabilidad del Hotel Fueguino figura una factura de $1.795.000 con la empresa Coninser SRL por la compra de “equipamiento de gimnasio y salón de usos múltiples”, cuando esa firma “no se dedica a la provisión de ese tipo de insumos”, afirma el denunciante.En esa misma línea, Limay libró cheques para “Agropecuaria Monte León SA”, relacionada a la causa “Sueños Compartidos” donde están imputados los hermanos Schoklender, “Cerealera Azul SA” y “Pago Rural SA”, entre otras.Según Petti, ese crédito no tuvo ninguna causa aparente y “no fue decidido por los órganos societarios correspondientes”, además de que no se sabe para qué se utilizó y “a la fecha sigue figurando en el pasivo societario como una demostración más de la conducta fraudulenta de los imputados que han utilizado al hotel para realizar operaciones en su propio beneficio y en perjuicio del capital social”, asevera la denuncia a la que accedió esta agencia.Y agregó que a fines de 2009, Limay “tuvo un contacto con el Sr. Enrique Byron (sic) quien nos ofreció un préstamo de 900 mil dólares a una tasa mucho más beneficiosa (…) por eso firmamos el mutuo con el que se canceló el crédito de Merril Lynch”, asegura el descargo.Byrom, a través de la empresa Byrom plc que comparte con su hermano Jaime (ambos mexicanos) maneja operaciones de hotelería con la FIFA y se los vincula a la compañía Match Hospitality AG, también relacionada con la venta de entradas preferenciales en los mundiales de fútbol.“Uno es para las 3 millones de entradas para todos los partidos que van a jugarse en Brasil en los próximos meses. Esas entradas son para personas como usted o yo que nos quedamos en las tribunas de concreto gritando e hinchando por los equipos. Otro es para el alojamiento, porque nosotros extranjeros y ustedes brasileros de otras ciudades, todos necesitamos un lugar donde quedarnos. Entonces los Byrom reservan una gran cantidad de cuartos, cerca de la Copa del Mundo, se dan cuenta que no venderán todos y comienzan a librarse de ellos. Lo tercero es Match Hospitality, de la cual los Byrom son accionistas mayoritarios”, contestó Jennings en una entrevista con la periodista brasileña Giulia Afiune.Aversa, mano derecha de Grondona (h) y presidente de Limay SA es el mismo que según el banquero Jorge Arzuaga, que se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos por haber desviado 25 millones de dólares en sobornos, indicó como uno de los titulares de dos de las cuentas bancarias adonde fue a parar el dinero ilícito del fútbol, según publicó La Nación el 17 de junio de este año.Los organismos judiciales serán los encargados de investigar si el “Fueguino Hotel” resulta o no otro apéndice de la red de lavado y corrupción nacional e internacional que salpica al mundo del fútbol.