La Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales de Electrónica AFARTE no firmó el documento que firmaron todos los sectores políticos en Casa de Gobierno y se posiciono en la vereda de enfrente al reclamo que lleva adelante el sector político de Tierra del Fuego por la quita de los impuesto internos para los electrónicos. La Unión Industrial Argentina no atendió el reclamo de Bertone y medios nacionales dicen que le soltaron la mano . Todas las empresas instaladas en TDF tiene licencia para importar productos terminados por lo cual no perderán plata al contrario ganaran mucho mas con las medidas anunciadas por Nación por ese motivo se despegan del reclamo provincial.

“hace un año atrás en una reunión en Buenos Aires se comprometió a invertir cien millones de dólares en la provincia, en obras de infraestructura, y no se ha puesto un solo peso”

Empresarios, en la otra vereda: Por otra parte, apuntó contra el sector empresario, “Tenemos contratos basura, no hay ningún aporte de las fábricas para que haya una mejor calidad de vida o infraestructura para los habitantes de la provincia, no tienen seguridad quienes trabajan en las fábricas y, cada vez que hay algún problemita, enseguida despiden gente. Estos temas los debemos tratar también y deben estar sobre la mesa, para que no nos estén extorsionando permanentemente con que, si cambian las condiciones, van a despedir gente”, concluyó.

“Distracción” en la Union Industrial Argentina:

Para los medios nacionales la UIA “le soltó la mano a Bertone” : Es que lo que no dicen los políticos de Tierra del Fuego o es que ni AFARTE, ni los empresarios de la UIA, van a perder plata con la quita de impuestos electrónicos, porque ellos mismos tienen licencia de importadores de las firmas de las cuales ensamblan los productos en la provincia y lo único que harían seria dejar de ensamblar en la provincia para pasar a importar y todos sabemos incluidos la dirigencia política fueguina que al empresario solo le interesa la rentabilidad y con estos cambios estarían incluso aumentándola.

La legisladora Martinez Allende manifestó que el presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer no firmo el reclamo e incluso indico queLa legisladora cuestionó la posición del sector empresario y le reprochó la falta de inversiones y de estabilidad de los trabajadores. Tambien la Unión Industrial Argentina habría tomado distancia del reclamo de Tierra del Fuego, en la reunión con funcionarios nacionales.Con respecto a la postura de la Unión Industrial Argentina, el reclamo de Tierra del Fuego no habría estado dentro de las prioridades de la agenda de la reunión que mantuvieron con los ministros Dujovne, Triaca y Cabrera.Hubo algunas objeciones en particular vinculadas con el impacto sobre las economías regionales, pero el eje estuvo en la industria vitivinícola y zafrera, de acuerdo a lo que expresaron desde el sector empresario en la conferencia de prensa posterior a la reunión.Ante la pregunta por el planteo de la UIA ante las autoridades nacionales por la industria fueguina, el vocal José Urtubey respondió que no hubo una referencia puntual sobre esto sino “sobre las economías regionales en general”.El titular de la UIA -Miguel Acevedo- destacó que las reformas no son “a favor de la empresa, sino a favor de la producción”, ya que permiten agilizar las inversiones por la baja del impuesto a las ganancias a las utilidades reinvertidas y la rápida devolución del IVA sobre inversiones, a la espera de una revisión de los impuestos internos para las dos actividades citadas, la zafrera y vitivinícola.Y también enfatizó que el costo de la industria del juicio laboral en algunos sectores llega a demandar el 10% de los costos salariales, pero que no se trasforman en salarios en mano y que podrían hacerlo si se reduce la litigiosidad”.