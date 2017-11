El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Ángelo Querciali, pintó el panorama del sector en diálogo con Radio Provincia, de “insostenible” a la situación, más ahora que se prevé mayor retracción del consumo por el temor de nuevos despidos, a raíz de las medidas anunciadas por Nación y expuso su preocupación por las medidas que anunció el gobierno, porque todos viven de los sueldos de la industria. No obstante, respaldó la necesidad de una reforma tributaria y dio ejemplos del intrincado circuito burocrático que encarece todos los costos locales.

Situación “complicadísima”:

A mayor incertidumbre, mayor retracción, planteó, y es el panorama que viene y no permite avizorar un buen saldo en las ventas de fin de año : “Hay una retracción por la incertidumbre. Nadie quiere se pierda ni un empleo, ni en la industria, ni en el gobierno, pero nos afecta cada vez que pasa algo de eso. Ahora tenemos dos o tres meses de discusión por delante y todo el mundo va a apretar el bolsillo por las dudas, que es lógico y entendible, porque si a un empleado de la industria le dicen que van a despedir un montón de gente, lo que menos hace la gente es gastar y tiene la obligación de guardar el dinero, por su familia”, sostuvo.

Esto complica la desocupación ya existente:

El feriado de Bertone:

Precios caros: Consultado sobre el costo de los precios en Tierra del Fuego, que empuja a apelar a estas compras en el exterior, valoró que “el Estado nacional, más allá de que haya sacado ahora una medida que nos molesta, esté destrabando un montón de cosas, como hacen los mejores países del mundo o las economías progresistas, donde se elimina un montón de burocracia estatal y los trámites de trámites por las aduanas, en lo que es importación”.

Convocatoria:

“Venimos de 22 meses de recesión en la provincia y de un montón de contratiempos, que no significan un cambio para mejor y, cuando pensábamos que nos estábamos acomodando, vino otra jugada”, dijo de la posibilidad de bajar a cero el arancel de importación de productos electrónicos, que le da el golpe de gracia a la industria local.Indicó que esta semana habían terminado de hacer el balance con números concretos de las ventas por el día de la madre, que coincidió con el fin de semana extra largo, y “la situación es complicadísima. Desde el 2013 a hoy, tuvimos el peor día de la madre, a valores históricos. Tuvimos el feriado largo, la gente se fue de la isla, estuvieron las elecciones y se juntaron un montón de cosas. Aparte está claro que la billetera está flaca y se sumó el feriado, la gente que se fue a Chile, la que se fue a otra provincia, sumado al desgano por la situación que se vive hace muchos meses en el país. Estamos muy preocupados porque es insostenible”.“Me asusta la cantidad de curriculums que recibimos por día de gente que está tratando de conseguir trabajo. Esto lo vive todo aquel que brinda empleo, porque la gente necesita trabajo, pero no hay consumo. Me pregunto cuánto más podemos sostener la mentira de una economía que no está funcionando en la provincia”, disparó, adelantando que habrá que “readaptarse y vamos a tener que vender los locales, trabajar con horario reducido, no sé cuál será la medida, pero el comercio está al límite y muchos pasaron el límite, ya no tienen retorno y van a tener que cerrar”.El comerciante respaldó la necesidad de una reforma tributaria y eficientización del estado, fundamentando la postura con ejemplos concretos, al margen del capítulo que comprende a Tierra del Fuego, pero además hizo un llamado de atención a la gestión Bertone, por la gente que se va a Punta Arenas: “Desde el gobierno dieron asueto el viernes y yo entiendo a los políticos, entiendo que había elecciones el domingo, y la realidad es que los aeropuertos estuvieron colapsados el jueves y viernes. Si queremos mantener la economía de la provincia, hay que tomar ciertas medidas. El comerciante quiere vender, pero no hay que olvidar que todo lo que vendemos nosotros vuelve en impuestos a la provincia, que tiene la posibilidad de redistribuirlo. Pero si van a gastar a Chile, a Río Gallegos o a Buenos Aires, a la provincia que generó los ingresos no le queda nada, porque no tuvo retorno”, planteó, sobre una decisión que pudo dejar contentos a varios empleados públicos, pero termina en un boomerang contra el propio gobierno que la tomó.“Nosotros hemos estado trabados más de un año para sacar un producto que ya pagamos, pagando además depósitos fiscales, trámites y un montón de cosas. Por ahí cuando el trámite está terminado, el producto ya no sirve, y todo eso tiene un costo extraordinario. Chile recibe un contenedor y a los tres o cuatro días el producto está en las tiendas. Acá podemos estar un año para sacarlo, y yo he estado más de un año, y hay un 42% que se lleva el estado en cargas impositivas. Esto es inviable”, aseveró.Planteó la situación del comerciante que tiene que alquilar, y también la del propietario, en un contexto impositivo donde todos pierden. “Si el comerciante tiene que alquilar, ni hablar de los costos, y los dueños del local son los menos. Si consiguen un alquiler en 55 mil pesos, es barato. Igualmente si yo tuviera un terreno en calle San Martín, también construir es carísimo, y de hecho tengo obras paradas porque el costo es un despropósito. El que tiene un local e invirtió un millón de dólares, tiene que estar 15 ó 20 años para recuperar la inversión, y no la recupera entre la carga impositiva y lo que le costó el local”, afirmó.“Yo tengo amigos comerciantes de otros países y estos problemas no los tiene ninguno. Somos los peores y hay cosas que son prehistóricas que seguimos pagando y terminan en el precio”, cuestionó.“Yo soy hijo de importadores y antes el contenedor se descargaba en el puerto, venía la Aduana y constataba lo declarado, bajaba la mercadería y el contenedor volvía a las cuatro o cinco horas. Ahora ese contenedor va al depósito fiscal, que lo descarga, hay que desconsolidar contenido, se va y vuelve el camión, hay que esperar que la aduana lo habilite, y por ahí cuando lo vas a buscar el papel está vencido. Tus camiones no pueden entrar porque tiene que ser un camión habilitado. Un contenedor de Asia a Tierra del Fuego cuesta seis mil dólares; y si bajás mercadería en Chile y vas con un camión, recorriendo 1.500 kilómetros de ida y vuelta, te sale tres mil dólares”, comparó.Otro ejemplo del absurdo es que “acá te dejan importar el auto, pero no los repuestos. No podemos importar las cubiertas, aunque no las fabricamos. Un cliente que compra un Mercedes que cuesta una fortuna, después se queda sin cubiertas ni repuestos. Son inconsistencias que no tienen ningún sentido”.Finalmente apuntó que las perspectivas para las fiestas navideñas no son buenas, con mucha gente que se va de vacaciones y otra que se queda pero optará por guardar antes de consumir. “Si es como el día de la madre, para Tierra del Fuego fue tremendo”, concluyó.