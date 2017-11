Los Diputados y Senadores nacionales gastaron 8,2 millones en viáticos únicamente, en solo un año recorrieron 43 países, los más visitados por los parlamentarios nacionales fueron Estados Unidos y Panamá. En algunos casos fueron convocados por la ONU, en otros para asistir a la asunción de primeros mandatarios, en otros solo a presenciar un Festival de Cine y dentro de este grupo de viajeros como no podía ser de otra manera figuran tres representantes por Tierra del Fuego, el diputado nacional por el PRO Gaston Roma y los senadores Miriam Boyadjian (MPF) y Jose "Nato" Ojeda por el FPV.

Entre las principales excusas esgrimidas por los legisladores figuran viajes por elecciones presidenciales, invitaciones de grupos de amistad de parlamentarios, audiencias con el Papa y hasta reuniones propias. “El promedio de días de cada actividad es bajo: hay viajes de un día y hasta de una semana, pero hay salidas de más días. Asimismo, en varias oportunidades viajan comitivas de cinco o más legisladores de distintos bloques a una misma actividad”, explica el matutino.

Los representantes de Tierra del Fuego:

En tanto en el listado de de parlamentarios viajeros no figuran con cobro de viáticos por viajes al exterior, el Senador Julio Catalán Magni, como así tampoco los diputados nacionales Analuz Carol, Matías Rodríguez, Martín Pérez y Oscar Martínez.

Entre 2016 y 2017, la agenda diplomática del Congreso de la Nación llevó a que más de 160 legisladores nacionales realizaran unos 500 viajes a 43 países diferentes con un gasto promedio de casi 8,2 millones de pesos en viáticoslistado completo. Los destinos más habituales para diputados y senadores fueron los Estados Unidos y Panamá. Entre las excusas figuran desde encuentros internacionales hasta festivales de cine.Panamá, en tanto, se ubica como el segundo lugar de preferencia con 64 viajes en total. Le siguen Chile, con 47 viajes, y Alemania con 28. Cabe destacar que la ciudad de Panamá es la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), un parlamento integrado por todos los parlamentos elegidos democráticamente en los países de América latina.El mas viajero fue el diputado por el PRO, Carlos Gastón Roma, quien parece ser un abonado constante en viajes a Rusia destino al que dos veces este año. La primera visita entre el 22 de abril al 3 de mayo de este año. En el marco de una visita de la delegación del Ministerio de Defensa de la República Argentina bilateral Intergubernamental de Cooperación Técnica Militar y una “Conferencia de Seguridad Internacional. Por este viaje en viaticos el diputado recibió U$S 1629 dolares. Luego realizo un segundo viaja del 12 al 17 de mayo, como observador internacional del proceso de elecciones de los concejos locales en Palestina, por lo que recibió U$D 1041 dólares de viáticos.En tanto el ultimo viaje a Rusia fue del 13 al 18 de octubre, donde asistió a la 137° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas que se realizó en San Petersburgo, Rusia. Para este viaje, recibió U$S 1629 dolares y de paso fue a visitar a la seleccion que jugaba un amistoso con el conjunto local. En total, el diputado Roma recibió U$D 6184 dólares en viaticos.El Senador por el FPV, José “Nato” Ojeda no se quedo atras y tambien se fue a Panama del 2 al 5 de agosto por la II reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo” y para asistir al 2° Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático Energías Renovables. Por el viaje el parlamentario cobró mil dólares de viáticos.