Desde enero del 2018 bloquearán celulares no declarados y traídos desde el exterior de manera ilegal por decisión del Gobierno Nacional, los equipos que no sean declarados ya no podrán usarse.

Por fuera de los canales oficiales, la gente consigue móviles principalmente de dos maneras. Una es viajando

"La idea es que, al pasar por la Aduana, el turista registre el aparato que compró afuera para que su IMEI sea sacado al instante de la lista negra. Asimismo, si el celular se adquirió en una web extranjera y llegó por correo 'puerta a puerta', el comprador podrá desbloquearlo en el mismo trámite con el que confirma la recepción del paquete", precisó una fuente calificada del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Los signos que delatan a los aparatos ilegales: cómo reconocerlos:

Otros signos que deberían inducir la sospecha son la falta de la estampilla fiscal de la AFIP en el aparato (no en la caja) y que tenga un cargador no diseñado según las normas de seguridad eléctrica vigentes en el país: por ejemplo, si para enchufarlo es necesario utilizar un adaptador.

La medida apunta a smartphones de última generación, los cuales suelen ser originales y se entregan en caja cerrada y parecen iguales a los que tienen en venta las empresas de telefonía móvil y las grandes tiendas de electrónica. La diferencia es que evadieron impuestos varios, que no tienen garantía en el país y que son hasta 50% más baratos. Con el precio como gran anzuelo, las compras de teléfonos móviles por vías "informales" están en auge por ese motivo el Gobierno decidió tomar medidas para limitarlas.Entre ambas modalidades, la consultora Carrier y Asociados estimó que en 2014 la población había comprado 1,5 millón de aparatos que no fueron fabricados para usarse en la Argentina. Pero en 2015 ya fueron 2 millones y este año serán 2,8 millones, frente a un mercado formal de 10,3 millones de equipos."Sólo de iPhones se cuentan 300.000 por año y ya hay funcionando más de 1.100.000 acá, casi todos traídos de manera informal", graficó el experto en telecomunicaciones Enrique Carrier. "Las estimaciones -agregó- se basan en la datos de las marcas, que saben con precisión dónde se fabricó y dónde se activó cada aparato por primera vez, gracias a un código único de cada equipo conocido como IMEI.""Ante la falta de controles, la oferta de aparatos de origen ilegal se volvió enorme, principalmente en pequeños locales de galerías y en plataformas online de compraventa", indicó Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).¿Cómo planean lograrlo?: Armando una base de datos con los códigos IMEI de todos los teléfonos habilitados para funcionar en la Argentina. Y bloqueando a todo el resto, tal como pasa actualmente con los equipos denunciados como robados o perdidos.De todas maneras, admiten que el nuevo sistema también impedirá que los viajeros activen en el país los teléfonos comprados afuera, si al regresar "olvidan" declararlos y pagar los aranceles que correspondan.Ahora bien, si el viajero omite declarar el equipo, no podrá tener servicio en el país. Salvo que haga un trámite especial, pagando los impuestos que haya evadido. "Está en definición cómo se implementará, pero la resolución va a incluir un mecanismo lo más sencillo posible para que la persona regularice la situación", añadió.Si se concretan las intenciones del Gobierno, desde el año que viene comprar un aparato de origen ilegal implicará gastar una buena cantidad de dinero en un objeto que nunca tendrá chances de comunicarse. Por eso, será clave que los compradores, al llegar a los negocios, sean capaces de reconocer a tiempo estos equipos, para no ser estafados.Para eso, es necesario primero averiguar ese código único de 15 cifras, algo que se logra marcando *#06# en el aparato. Y luego, verificar en el sitiosi el dispositivo está o no habilitado para utilizarse en la Argentina.