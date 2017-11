Una mujer de apellido Lezcano realizó una denuncia pública en la ciudad de Ushuaia asegurando sufrir “acoso y maltrato” de parte de su expareja, Jorge Sotelo quien es Subcomisario de la Policía Provincial y se desempeña en la Comisaria Tercera.

En ese sentido refirió un episodio de presunta violencia de genero mientras convivía; “me dejó tirada, esguinzada, con mis hijos mirando, cuando convivíamos y ahí salió una prohibición de acercamiento a mí y a mis hijos por tres meses. Ahora hay régimen de visitas, pero él incumple en forma permanente y me invade en mis espacios y tiempos”. También se refirió un último episodio en el que “en el grupo de WhatsApp de padres del jardín de mi hija mandó fotos de sus partes íntimas” dijo, reclamando una respuesta a la Justicia.

Por otra parte destacó, que constantemente ambos están solicitando medidas de restricción de acercamiento ya que no mantienen un buen trato y por ello evitan el contacto para acordar cuestiones de los menores. Si bien esta situación viene desde hace varios años atrás, la joven intento agotar por todas las vías la forma de frenar el constante ataque que recibe por parte de Sotelo, sin éxito hasta el momento, según manifestó.

La mujer quien tiene dos hijos con el denunciado relató que “desde el 2013 paso por esta clase de situaciónes, no me deja vivir, utiliza a mis hijos como rehenes, no tenemos una vida tranquila, hicimos denuncia y seguimos sin tener respuesta favorable a esta situación”.Más allá de esto la Justicia de momento dictó una prohibición de acercamiento mutua, para la pareja, y que la mujer no puede exponer al hombre “en mis redes sociales ni en los medios de comunicación”, a pesar de lo cual lo identificó abiertamente en su denuncia.A su vez comento que, “nosotros tenemos un régimen de visita todo judicializado el cual el incumple constantemente, me invade en mis espacios fuera de los días y horarios acordados", aseguro la madre de los menores.