El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, confirmó que el Ejecutivo de la ciudad efectuó una denuncia penal por “daños” por los hechos sucedidos el viernes pasado en el galpón de Servicios Públicos, cuando en el marco de un reclamo sectorial se produjo un corte de energía eléctrica que habría sido intencional. Paralelamente se inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades;, afirmó el funcionario.Por tal motivo “el mismo viernes se hizo la denuncia penal y se la amplió el sábado” ya que “habría bastantes pruebas sobre quién es la persona involucrada y quizás habría una segunda”, por lo que “si se comprueba y se termina de identificar al responsable tomaremos las medidas más duras que se puedan tomar” porque “no vamos a permitir que se atente contra el trabajo, la seguridad y el funcionamiento en este caso del área de Servicios Públicos”.Sobre las acciones que implementará el Municipio tras este hecho Souto recordó que “ya hubo un cambio en el área cuando un ex director efectuó al menos cuatro disparos contra maquinaria de Servicios Públicos, se realizó una denuncia penal y se instruyó un sumario”, además de que “se separó a un coordinador sin goce de sueldo porque lo que ocurrió fue muy grave”.Por otra parte, sobre lo sucedido en Servicios Públicos en torno al reclamo que lleva adelante el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales precisó que “el viernes se estaba cargando material en el camión que produce asfalto para salir a bachear calles, como se venía haciendo desde hace varios días acompañando el proceso de repavimentación que se lleva adelante, pero se obligó a quien estaba realizando la carga a suspender el trabajo y se bloqueó con la cargadora la salida del camión”.También remarcó que “la posición del Intendente es muy firme, no vamos a dejar que paralicen el trabajo en un área tan importante ya que estamos realizando el bacheo en distintas áreas de la ciudad, que era un reclamo justo y legítimo de los vecinos”.Al respecto, dijo que “se llegó a una definición que fue aprobada y firmada por la comisión paritaria, que es que para entrar en un esquema de recategorización los trabajadores debían tener siete años de antigüedad en la Municipalidad, cinco años de permanencia en el grado y no tener sanciones durante el último año de trabajo”, según marca la normativa vigente.