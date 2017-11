Atenor Alarcón

Ignacio Javier Galarza

Javier Casabona

“Estuvimos retenidos ocho horas”:

Algunos de los vecinos debieron permanecer alrededor de ocho horas – entre las 10 y las 18 – en el lugar:

El primer vehículo era una de las combi que realizar el servicio regular al Parque perteneciente a la firma Santa Lucía, un utilitario marcar Mercedes Benz, dominio DTB 471, el cual era conducido por, quien circulaba solo en sentido sur-norte.Como consecuencia del violento impacto la totalidad de las personas debieron ser trasladadas al hospital. Sin embargo la víctima más comprometida fue el conductor del primer rodado quien resultó con una fractura en una de sus piernas.En tanto personal policial de la Comisaría Cuarta se trasladó al Parque Nacional debido a que alrededor de cuatro ambulancias habían ingresado al sector como consecuencia de una colisión.Respecto al accidente aún resta dilucidar como se registró el mismo y quien habría sido responsable de la colisión. Todo indica que uno de los dos rodados se cruzó al carril contrario.Una gran cantidad de personas y una extensa fila de vehículos, comenzó a concentrarse a los pocos minutos de ocurrido el siniestro vial ya que ademas en el lugar se iba a realizar una competencia ciclística, la cual no se pudo realizar, puesto que ambos rodados obstaculizaban completamente la única vía de ingreso y egreso del Parque Nacional Tierra del Fuego y el procedimiento de rutina ante hechos de este tipo fue increíblemente lento.“La verdad es que no sabíamos qué hacer. Los vehículos formaron una cola larguísima y sus ocupantes íbamos una y otra vez a preguntar a qué hora se iba a despejar la ruta. Los gendarmes y guardaparques nos contestaban que había que esperar la llegada de los peritos primero y la orden del juez de correr los vehículos, después. Así pasaron como ocho horas. Algunas personas que viajaban como acompañantes decidieron pasar caminando, sobre todo los que tenían chicos y los que tenían que tomar algún vuelo, porque del otro lado había vehículos de Parques Nacionales que los llevaban hasta la entrada en donde debían comunicarse con algún familiar o taxi, para que los fuera a buscar. Los conductores permanecimos ahí esperando que de un momento a otro se corrieran las combis, lo que tardó en ocurrir. Primero no encontraban quién hiciera las pericias, después el juez tardó en dar la orden de correr los rodados y finalmente la grúa para hacerlo no llegó… al final nosotros mismos corrimos uno de los rodados. Después de tantas horas de espera al final logramos pasar por un costado y pudimos volver por fin a nuestras casas. La verdad que fue un pésimo operativo y tiene que servir para que se hagan replanteos para casos similares en el futuro…”, finalizo uno de los afectados por el corte de la ruta.