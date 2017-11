La Gobernadora Bertone aseguró que el Presidente se comprometió “a revisar y realizar modificaciones” al proyecto que pretendía eliminar impuestos internos a celulares y otros productos de electrónica. En tanto la mandataria cuestionó a los industriales fueguinos, a los que calificó de “muy especuladores” y los exhortó a que asuman un “mayor compromiso” con la Provincia, recordemos que ayer publicamos que tanto AFARTE como la UIA estan a favor de la quita de impuesto a los electrónicos (ver)

Criticas a los empresarios “Cautos y muy especuladores” : Las manifestaciones más críticas que formuló la Gobernadora estuvieron dirigidas a los empresarios de la electrónica en especial AFARTE, luego que estos no acompañaran el pedido de acompañamiento realizado por la provincia (ver)

Luego de la reunión mantenida con el presidente de la Nación Bertone, aseguró que Macri dijo estar al tanto “de la intranquilidad que habían generado los anuncios (de baja de impuestos internos) en las familias de Tierra del Fuego” y que se comprometió “a revisar y realizar modificaciones (al proyecto de reforma impositiva) en función de los reclamos que hemos venido realizando desde Tierra del Fuego la provincia, para dar tranquilidad a las familias de la Provincia”.En cuanto a las modificaciones que plantearía el Gobierno nacional a la iniciativa que dio a conocer el ministro de Hacienda a fines del mes pasado, señaló que “vamos a esperar la propuesta final del ministro Dujovne y del ministro Cabrera antes de ser ingresada al Parlamento”, y precisó que “si no hay la corrección o modificación que nos dijeron que sí iba a haber, nos queda todavía la etapa de la comisión del Presupuesto, la etapa del recinto, nos queda Diputados y el Senado para seguir el debate, aunque aspiramos a que no sea así”. “Nuestra máxima aspiración es llegar con algo resuelto al Congreso”, apuntó.Agradeció a todos los sectores de la sociedad fueguina “que en circunstancias tan difíciles se han unido en defensa de la industria y el trabajo”, y en particular destacó “el apoyo que ha buscado el intendente Vuoto, el legislador Blanco con la legisladora Martínez Allende”.Manifestó también que la necesidad de que “tengan un compromiso más efectivo con bajar los precios para mejorar la competitividad. Yo creo que han tenido años donde han tenido muchísimas ganancias, pero llegó el momento de trabajar más seriamente”.