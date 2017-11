La Gobernadora se trasladó a Buenos Aires, donde será recibida, junto a los demás Gobernadores, por el Presidente, la mandataria entregará a Macri el documento elaborado por la "Mesa de Diálogo en Defensa de la Industria y el Trabajo Fueguino", en el que se afirma que la propuesta de reforma impositiva presentada por el Ministro de Hacienda “provocaría el despido masivo “de trabajadores al tornar inviable la producción local”.

Con este documento de respaldo, la Gobernadora viajó a Buenos Aires para tratar, en la reunión que los mandatarios provinciales mantendrán el jueves con el Presidente de la Nación, de lograr que el proyecto de reforma impositiva -en lo que hace a la eliminación de Impuestos Internos para la electrónica- sea modificado antes de ser remitido al Congreso de la Nación.

El Informe del ministro Caballero:

El texto del documento:

Voces del encuentro:

Con la participación de representantes de todos los estamentos institucionales del estado fueguinos, de referentes de la Industria, el Comercio y de los sindicatos tanto del sector público como del privado se desarrolló la reunión de la “Mesa de diálogo en defensa de la Industria y el trabajo fueguino” que fuera convocada por la Gobernadora.El documento fue suscripto por la Gobernadora Bertone, el Vicegobernador Juan Carlos Arcando; El presidente de Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume; los Senadores Nacionales, Julio Catalán Magni y José Ojeda; los Diputados Nacionales Matías Rodríguez, Martín Pérez, Ana Luz Carol, Gastón Roma, Oscar Martínez, y el recientemente electo, Héctor Stefani; los intendentes de Ushuaia y Tolhuin, Walter Vuoto y Claudio Queno, el secretario Paulo Tita, en representación del intendente de Río Grande Gustavo Melella; por los legisladores Federico Bilota, Miryam Martínez, Noelia Carrasco, Andrea Freites, Marcela Gómez, Daniel Harrington y Ricardo Romano, por el Frente para la Victoria, Cristina Boyadjian, Mónica Urquiza, Gustavo Villegas y Damián Löffler, por el Movimiento Popular Fueguino, y Liliana Martínez Allende y Pablo Blanco por la URC-Cambiemos, Concejales de los tres Municipios; por los presidentes de las Cámaras de Comercio de Ushuaia, representado por Claudia Fernández; de Río Grande, Diego Navarro, y de Tolhuin, Ariel Carrasco; el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Marcelo Liett; el Presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) Federico Hellemeyer; el Director de las Unión Industrial Fueguina (UIF), Gabriel Martínez; por Jorge Leone de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN); por el Secretario General de la UOM Ushuaia, Héctor Tapia, el secretario General de la UTHGRA, Ramón Calderón, el secretario General del CECU, Pablo García, el secretario General de Judiciales, Luis Bechis, el secretario General de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, y de Río Grande, Marcelo Córdoba, el secretario General de SiPeTax, Victor La Cruz, el secretario Adjunto de Camioneros, Daniel Capdevilla, la delegada Regional de UPSRA, Catalina Cardozo, y la delegada de ALEARA, Claudia Linarello; por la UOCRA, Vivar Amado; por el Sindicato de Petroleros Privados, René Vergara, por UTEDyC, Emmanuel Trentino, por APEL, Raúl Salinas, por ASIMRA, Javier Escobar, por UOYEP, José Luis Villaruel, por el Sindicato de Luz y Fuerza, Carlos Arrabe y por la Asociación de Propietarios de Taxis, Marcelo Zabala, entre otros.En su exposición ante los integrantes de la “mesa”, el titular de la cartera de industria puso de relieve que “la industria manufacturera representa el 38% del PBG, y el 37% del empleo privado directo. A ello debemos considerar un 15 % indirecto, llegando así a más del 50% del empleo privado registrado en la Provincia. Dentro del sub-régimen industrial, el 80% representa a la industria electrónica que es la principal afectada por las medidas que propone nación”, que pone en jaque unos 9.600 trabajadores de manera directa.Con respecto a los precios, Caballero afirmó que "no somos más caros que otros países que producen tecnología, como Brasil" y especificó que "se producen muchas recargas sobre los precios en la cadena de comercialización fuera de la Provincia"Según Caballero, "la crisis inicial se había convertido en la oportunidad de mejorar, lo que hace aún más incomprensible e insensato lo que se pretende hacer con este proyecto que anunció Dujovne y que va a contramano de todo lo que venimos trabajando"“El anuncio realizado por el ministro de hacienda der la nación, Nicolás Dujovne, de elevar un proyecto de ley conteniendo reformas impositivas, laborales y previsionales que impactan en forma negativa e inmediata en las empresa electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, provocaría el despido masivo de trabajadores al tornar inviable la producción local, y también se verán fuertemente disminuidos los ingreso que perciben la Provincia y los Municipios, destruyendo la matriz productiva que sustenta nuestra economía.Esta población, orgullosa de su argentinidad, levantó su pecho en el conflicto de nuestras Islas Malvinas y recibió con bondad a los miles de argentinos que vinieron en busca de trabajo y se encuentra expectante para reclamar nuestros derechos soberanos cuando la circunstancias así lo requieran.Nuestra preocupación y rechazo es un justo reclamo ante el Gobierno Nacional que avanza sobre lo que por derecho nos corresponde como provincia geopolítica, enmarcada desde 1972 por la ley nacional 19.640, generadora de la población, la industria y el trabajo.Ante esta situación llamamos a la unidad de todos los sectores sociales, políticos, sindicales y universitarios, para que en forma conjunta avancemos en acciones necesarias en pos del bienestar y protección del pueblo fueguino.Renovamos nuestro compromiso de estar a disposición de la señora Gobernadora, doctora Rosana Bertone, responsable política y constitucional de nuestra provincia, con la más firme decisión de ayudar y acompañar la defensa de todos los fueguinos, sus fuentes laborales y nuestro desarrollo”.-“Yo no voy a cortar gasoductos, no cuenten conmigo para hacer actos ilícitos, voy a hacer una defensa inteligente, responsable y estratégica, necesito contar con ustedes para eso”.-“A partir de ahí viene otro debate, si nosotros no logramos revertir en este tiempo donde todavía las leyes no han sido enviadas al parlamento, y la ley es enviada como se ha presentado, es otro tipo de debate y de tarea la que tendremos que hacer”.Sostuvo que “lo más importante es que se pudo firmar un documento, que todos compartimos, dándole a la Gobernadora la entidad necesaria para que represente a todos los fueguinos en esta negociación”.Stefani señaló que a pesar de la reducción de Impuestos Internos, los celulares importados igual tendrán “que competir” con lo fabricados localmente “porque nosotros no tenemos aranceles a la importación; no pagamos IVA pero que facturamos con IVA, y por hoy un celular importado paga un 73% de impuestos. Entonces, si no podemos competir con esos valores esta es una oportunidad, que nos genera esta crisis, para pensar que tenemos que mejorar mucho nuestra competitividad para seguir bajando nuestros costos, para que no tengamos que depender tanto de que nos tengan que seguir ayudando para seguir creciendo”.En sintonía con lo señalado por el ministro de Industria, el referente de la UIF sostuvo que “la industria de Tierra del Fuego se fue haciendo más competitiva, y una medida de estas características lo único que hace es hacer que se produzca menos. Entonces no puedo competir con algo que ya no puedo producir”.